https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/taksiyle-gelen-kadin-eczaneyi-yagmaladi-supheli-cezaevine-gonderildi-1107643479.html
Taksiyle gelen kadın eczaneyi yağmaladı: Şüpheli cezaevine gönderildi
Taksiyle gelen kadın eczaneyi yağmaladı: Şüpheli cezaevine gönderildi
Sputnik Türkiye
Mersin'de bir eczaneye girerek iş yeri sahibini darbettiği ve raftaki ilaçları alarak kaçtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T19:16+0300
2026-07-29T19:16+0300
2026-07-29T19:16+0300
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mersin emniyet müdürlüğü
eczane
nöbetçi eczane
i̇laç
saldırı
saldırı girişimi
soygun
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Mezitli ilçesindeki bir eczaneye ticari taksiyle giden E.T. isimli kadın, iş yeri sahibine saldırdı.Eczane raflarındaki ilaçları yağmalayan şüpheli, bölgeden uzaklaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları soruşturmada güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/eczaneye-saldiri-once-kaldirim-tasi-ile-saldirdi-sonra-siviyag-dokup-yakmaya-calisti-1104605825.html
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mersin, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, eczane, nöbetçi eczane, i̇laç, saldırı, saldırı girişimi, soygun
mersin, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, eczane, nöbetçi eczane, i̇laç, saldırı, saldırı girişimi, soygun
Taksiyle gelen kadın eczaneyi yağmaladı: Şüpheli cezaevine gönderildi
Mersin'de bir eczaneye girerek iş yeri sahibini darbettiği ve raftaki ilaçları alarak kaçtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Mezitli ilçesindeki bir eczaneye ticari taksiyle giden E.T. isimli kadın, iş yeri sahibine saldırdı.
Eczane raflarındaki ilaçları yağmalayan şüpheli, bölgeden uzaklaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları soruşturmada güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.