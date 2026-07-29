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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/taksiyle-gelen-kadin-eczaneyi-yagmaladi-supheli-cezaevine-gonderildi-1107643479.html
Taksiyle gelen kadın eczaneyi yağmaladı: Şüpheli cezaevine gönderildi
Taksiyle gelen kadın eczaneyi yağmaladı: Şüpheli cezaevine gönderildi
Sputnik Türkiye
Mersin'de bir eczaneye girerek iş yeri sahibini darbettiği ve raftaki ilaçları alarak kaçtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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mersin emniyet müdürlüğü
eczane
nöbetçi eczane
i̇laç
saldırı
saldırı girişimi
soygun
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Mezitli ilçesindeki bir eczaneye ticari taksiyle giden E.T. isimli kadın, iş yeri sahibine saldırdı.Eczane raflarındaki ilaçları yağmalayan şüpheli, bölgeden uzaklaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları soruşturmada güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/eczaneye-saldiri-once-kaldirim-tasi-ile-saldirdi-sonra-siviyag-dokup-yakmaya-calisti-1104605825.html
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mersin, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, eczane, nöbetçi eczane, i̇laç, saldırı, saldırı girişimi, soygun
mersin, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, eczane, nöbetçi eczane, i̇laç, saldırı, saldırı girişimi, soygun

Taksiyle gelen kadın eczaneyi yağmaladı: Şüpheli cezaevine gönderildi

19:16 29.07.2026
© Fotoğraf : Mersin Emniyet MüdürlüğüMersin'de eczaneyi basıp ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı
Mersin'de eczaneyi basıp ilaçları yağmalayan şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf : Mersin Emniyet Müdürlüğü
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Mersin'de bir eczaneye girerek iş yeri sahibini darbettiği ve raftaki ilaçları alarak kaçtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Mezitli ilçesindeki bir eczaneye ticari taksiyle giden E.T. isimli kadın, iş yeri sahibine saldırdı.
Eczane raflarındaki ilaçları yağmalayan şüpheli, bölgeden uzaklaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından başlattıkları soruşturmada güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eczaneye saldırı: Önce kaldırım taşı ile saldırdı sonra sıvıyağ döküp yakmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
TÜRKİYE
Eczaneye saldırı: Önce kaldırım taşı ile saldırdı sonra sıvıyağ döküp yakmaya çalıştı
30 Mart, 09:53
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