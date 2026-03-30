Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Eczaneye saldırı: Önce kaldırım taşı ile saldırdı sonra sıvıyağ döküp yakmaya çalıştı
Eczaneye saldırı: Önce kaldırım taşı ile saldırdı sonra sıvıyağ döküp yakmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da bir kişinin eczaneye gerçekleştirdiği saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T09:53+0300
2026-03-30T09:53+0300
türki̇ye
erzurum
türk eczacıları birliği (teb)
eczane
saldırı
türkiye
Adnan Menderes Mahallesi Çat Yolu Caddesi'nde dün bir şüpheli, Türk Eczacıları Birliği 2. Başkanı Abdullah Caner Güven'e (46) ait eczaneyi yanında getirdiği sıvı yağ ile yakmak istedi ve taşlarla saldırıda bulundu.İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaptıkları incelemede saldırıyı gerçekleştirenin Güven'in akrabası Ö.Y. (61) olduğunu tespit etti.200 metre yaklaşmama cezasıKongre Caddesi'nde yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "İş yerine 200 metreden fazla yaklaşmama şartıyla" adli kontrolle serbest bırakıldı.Olay anı eczanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Önce taşladı sonra yakmak istediGörüntülerde Ö.Y'nin eczane önüne gelerek cam kapıya elindeki poşetleri fırlattığı, camları kaldırım taşı atarak kırdığı ve sıvı yağ ile iş yerini yakma girişiminde bulunduğu yer aldı.Kayıtlarda olayı fark ederek gelen çevredeki vatandaşların Ö.Y. ile konuşması ve engellemeye çalışması da yer alıyor.
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum, türk eczacıları birliği (teb), eczane, saldırı, türkiye
erzurum, türk eczacıları birliği (teb), eczane, saldırı, türkiye

Eczaneye saldırı: Önce kaldırım taşı ile saldırdı sonra sıvıyağ döküp yakmaya çalıştı

09:53 30.03.2026
Eczaneye saldırı: Önce kaldırım taşı ile saldırdı sonra sıvıyağ döküp yakmaya çalıştı
Eczaneye saldırı: Önce kaldırım taşı ile saldırdı sonra sıvıyağ döküp yakmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
Abone ol
Erzurum'da bir kişinin eczaneye gerçekleştirdiği saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adnan Menderes Mahallesi Çat Yolu Caddesi'nde dün bir şüpheli, Türk Eczacıları Birliği 2. Başkanı Abdullah Caner Güven'e (46) ait eczaneyi yanında getirdiği sıvı yağ ile yakmak istedi ve taşlarla saldırıda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede saldırıyı gerçekleştirenin Güven'in akrabası Ö.Y. (61) olduğunu tespit etti.

200 metre yaklaşmama cezası

Kongre Caddesi'nde yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "İş yerine 200 metreden fazla yaklaşmama şartıyla" adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay anı eczanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Önce taşladı sonra yakmak istedi

Görüntülerde Ö.Y'nin eczane önüne gelerek cam kapıya elindeki poşetleri fırlattığı, camları kaldırım taşı atarak kırdığı ve sıvı yağ ile iş yerini yakma girişiminde bulunduğu yer aldı.

Kayıtlarda olayı fark ederek gelen çevredeki vatandaşların Ö.Y. ile konuşması ve engellemeye çalışması da yer alıyor.
Kullanılmış yağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
YAŞAM
Kullanılmış yağları lavaboya dökmek yasaklanıyor: Nereye götürülecek? Kim toplayacak?
24 Mart, 09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
