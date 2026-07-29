https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/sampiyon-yaris-ati-belinden-rahatsizlaninca-fizik-tedaviye-baslandi-1107636992.html
Şampiyon yarış atı belinden rahatsızlanınca fizik tedaviye başlandı
Şampiyon yarış atı belinden rahatsızlanınca fizik tedaviye başlandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da yarış atına belindeki rahatsızlık nedeniyle fizik tedavi uygulanmaya başlandı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T15:18+0300
2026-07-29T15:18+0300
2026-07-29T15:18+0300
yaşam
diyarbakır
dicle üniversitesi
at
yarış atı
fizik tedavi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107636494_0:76:1384:855_1920x0_80_0_0_70440939864c91277530413d142fe2b0.jpg
Diyarbakır'da 24'ü birincilik olmak üzere 100'ü aşkın derecesi olan 16 yaşındaki safkan Arap atı belinden rahatsızlanınca Dicle Üniversitesi'nde fizik tedavi uygulamasına başlandı. Şampiyon at için seferber olunduDicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 24'ü birincilik olmak üzere 100'ü aşkın derecesi bulunan 16 yaşındaki safkan Arap atının belindeki rahatsızlık nedeniyle Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Tedavinin ilk seansının Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla gözetiminde uzman ekip tarafından uygulandığı anlatılan açıklamada, ata 2 kür şeklinde tedavi uygulanacağı kaydedildi.İki hafta sürecek Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Çatalkaya, iki haftalık fizik tedavinin ardından atın sağlığına kavuşmasının beklendiğini belirtti.Fizik tedavinin kas-iskelet sistemi yaralanmalarını iyileştirmek, ağrıyı azaltmak ve performansı artırmak için uygulanan ilaçsız tedavi yöntemlerinden biri olduğunu anlatan Çatalkaya, şunları kaydetti:"Spor ve yarış atlarında sıkça karşılaşılan kas-iskelet sistemi problemlerinde lazer, terapötik ultrason, elektroterapi, manuel masaj, su altı koşu bantları, şok dalga terapisi gibi birçok fizik tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Hastanemize kronik bel ağrısı şikayetiyle getirilen 2010 doğumlu, erkek safkan Arap atının fiziki muayenesinde belirlenen ağrının giderilmesi ve tedavisi için 15 günlük elektroterapi, terapötik ultrason ve düşük enerjili lazer terapisi planlandı ve uygulanmaya başlandı."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/yargitaydan-emsal-karar-bayramda-ziyaret-etmeyen-torun-tapusunu-kaybetti-1107592344.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107636494_72:0:1312:930_1920x0_80_0_0_f4a89402f2e076eb85b667ea39a42ed3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diyarbakır, dicle üniversitesi, at, yarış atı, fizik tedavi
diyarbakır, dicle üniversitesi, at, yarış atı, fizik tedavi
Şampiyon yarış atı belinden rahatsızlanınca fizik tedaviye başlandı
Diyarbakır'da yarış atına belindeki rahatsızlık nedeniyle fizik tedavi uygulanmaya başlandı.
Diyarbakır'da 24'ü birincilik olmak üzere 100'ü aşkın derecesi olan 16 yaşındaki safkan Arap atı belinden rahatsızlanınca Dicle Üniversitesi'nde fizik tedavi uygulamasına başlandı.
Şampiyon at için seferber olundu
Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 24'ü birincilik olmak üzere 100'ü aşkın derecesi bulunan 16 yaşındaki safkan Arap atının belindeki rahatsızlık nedeniyle Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Tedavinin ilk seansının Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla gözetiminde uzman ekip tarafından uygulandığı anlatılan açıklamada, ata 2 kür şeklinde tedavi uygulanacağı kaydedildi.
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Çatalkaya, iki haftalık fizik tedavinin ardından atın sağlığına kavuşmasının beklendiğini belirtti.
Fizik tedavinin kas-iskelet sistemi yaralanmalarını iyileştirmek, ağrıyı azaltmak ve performansı artırmak için uygulanan ilaçsız tedavi yöntemlerinden biri olduğunu anlatan Çatalkaya, şunları kaydetti:
"Spor ve yarış atlarında sıkça karşılaşılan kas-iskelet sistemi problemlerinde lazer, terapötik ultrason, elektroterapi, manuel masaj, su altı koşu bantları, şok dalga terapisi gibi birçok fizik tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Hastanemize kronik bel ağrısı şikayetiyle getirilen 2010 doğumlu, erkek safkan Arap atının fiziki muayenesinde belirlenen ağrının giderilmesi ve tedavisi için 15 günlük elektroterapi, terapötik ultrason ve düşük enerjili lazer terapisi planlandı ve uygulanmaya başlandı."