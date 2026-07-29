https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/sampiyon-yaris-ati-belinden-rahatsizlaninca-fizik-tedaviye-baslandi-1107636992.html

Şampiyon yarış atı belinden rahatsızlanınca fizik tedaviye başlandı

Şampiyon yarış atı belinden rahatsızlanınca fizik tedaviye başlandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da yarış atına belindeki rahatsızlık nedeniyle fizik tedavi uygulanmaya başlandı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T15:18+0300

2026-07-29T15:18+0300

2026-07-29T15:18+0300

yaşam

diyarbakır

dicle üniversitesi

at

yarış atı

fizik tedavi

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Diyarbakır'da 24'ü birincilik olmak üzere 100'ü aşkın derecesi olan 16 yaşındaki safkan Arap atı belinden rahatsızlanınca Dicle Üniversitesi'nde fizik tedavi uygulamasına başlandı. Şampiyon at için seferber olunduDicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 24'ü birincilik olmak üzere 100'ü aşkın derecesi bulunan 16 yaşındaki safkan Arap atının belindeki rahatsızlık nedeniyle Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Tedavinin ilk seansının Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla gözetiminde uzman ekip tarafından uygulandığı anlatılan açıklamada, ata 2 kür şeklinde tedavi uygulanacağı kaydedildi.İki hafta sürecek Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Çatalkaya, iki haftalık fizik tedavinin ardından atın sağlığına kavuşmasının beklendiğini belirtti.Fizik tedavinin kas-iskelet sistemi yaralanmalarını iyileştirmek, ağrıyı azaltmak ve performansı artırmak için uygulanan ilaçsız tedavi yöntemlerinden biri olduğunu anlatan Çatalkaya, şunları kaydetti:"Spor ve yarış atlarında sıkça karşılaşılan kas-iskelet sistemi problemlerinde lazer, terapötik ultrason, elektroterapi, manuel masaj, su altı koşu bantları, şok dalga terapisi gibi birçok fizik tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Hastanemize kronik bel ağrısı şikayetiyle getirilen 2010 doğumlu, erkek safkan Arap atının fiziki muayenesinde belirlenen ağrının giderilmesi ve tedavisi için 15 günlük elektroterapi, terapötik ultrason ve düşük enerjili lazer terapisi planlandı ve uygulanmaya başlandı."

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diyarbakır, dicle üniversitesi, at, yarış atı, fizik tedavi