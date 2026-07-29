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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-basini-iran-ukraynadaki-bir-limani-vurarak-karsilik-vermeyi-planladi-1107619650.html
ABD basını: İran, Ukrayna'daki bir limanı vurarak karşılık vermeyi planladı
ABD basını: İran, Ukrayna'daki bir limanı vurarak karşılık vermeyi planladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın İran'a ait bir ticaret gemisini vurmasının ardından Tahran'ın karşılık olarak bir Ukrayna limanını hedef almayı değerlendirdiği, ancak diplomatik... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T08:24+0300
2026-07-29T08:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
abbas arakçi
andrey sibiha
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Ukrayna'nın İran'a ait bir ticaret gemisini vurmasının ardından Tahran'ın karşılık olarak bir Ukrayna limanını hedef almayı değerlendirdiği, ancak diplomatik girişimler sayesinde gerilimin düşürüldüğü belirtildi.25 Temmuz'da Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırıda bir İranlı denizci hayatını kaybetmiş, bir denizci de yaralanmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı bu olayı askeri bir saldırı olarak nitelendirmişti.ABD basınında İranlı ve Batılı yetkililere dayandırılan haberde, Tahran yönetiminin karşılık olarak Ukrayna'ya küçük savaş başlıklı balistik füze fırlatmayı veya Karadeniz'deki limanlardan birini vurmayı değerlendirdiği kaydedildi. Ancak yoğun diplomatik çabalar sayesinde durumun şimdilik yatıştığı ifade edildi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün Ukraynalı mevkidaşı Andrey Sibiha ile bir görüşme gerçekleştirerek saldırıdan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Sibiha ise saldırının kasıtlı olmadığını ve Kiev yönetiminin gerilimi tırmandırmak istemediğini belirtmişti.Ne olmuştu?İran Dışişleri Bakanlığı, 25 Temmuz Cumartesi günü erken saatlerde Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde İran bayraklı bir ticaret gemisini hedef aldığını duyurmuştu. Rusya'nın Hazar kıyısındaki Astrahan limanından kalkarak İran'ın Enzeli limanına doğru sivil yük taşıyan gemiye düzenlenen saldırıda bir denizci yaşamını yitirmiş, bir denizci de yaralanmıştı.İran Meclisi: 'Cevapsız kalmayacak'Saldırının ardından İran Meclisi Dış Politikalar ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de sosyal medya platformu X üzerinden sert bir açıklama yapmıştı. Azizi, Ukrayna’nın İran ticaret gemisine yönelik saldırısının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "İran’a yönelik her türlü saldırının bir bedeli olmuştur ve bu kural bugün de geçerliliğini korumaktadır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/zaharova-ukraynanin-hazardaki-iran-gemisine-saldirisi-teror-cografyasini-genisletme-girisimi-1107613250.html
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abd, abbas arakçi, andrey sibiha, ukrayna, i̇ran
abd, abbas arakçi, andrey sibiha, ukrayna, i̇ran

ABD basını: İran, Ukrayna'daki bir limanı vurarak karşılık vermeyi planladı

08:24 29.07.2026
© İHAİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© İHA
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Ukrayna'nın İran'a ait bir ticaret gemisini vurmasının ardından Tahran'ın karşılık olarak bir Ukrayna limanını hedef almayı değerlendirdiği, ancak diplomatik girişimler sayesinde gerilimin düşürüldüğü belirtildi.

25 Temmuz'da Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırıda bir İranlı denizci hayatını kaybetmiş, bir denizci de yaralanmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı bu olayı askeri bir saldırı olarak nitelendirmişti.

ABD basınında İranlı ve Batılı yetkililere dayandırılan haberde, Tahran yönetiminin karşılık olarak Ukrayna'ya küçük savaş başlıklı balistik füze fırlatmayı veya Karadeniz'deki limanlardan birini vurmayı değerlendirdiği kaydedildi. Ancak yoğun diplomatik çabalar sayesinde durumun şimdilik yatıştığı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün Ukraynalı mevkidaşı Andrey Sibiha ile bir görüşme gerçekleştirerek saldırıdan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Sibiha ise saldırının kasıtlı olmadığını ve Kiev yönetiminin gerilimi tırmandırmak istemediğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

İran Dışişleri Bakanlığı, 25 Temmuz Cumartesi günü erken saatlerde Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde İran bayraklı bir ticaret gemisini hedef aldığını duyurmuştu. Rusya'nın Hazar kıyısındaki Astrahan limanından kalkarak İran'ın Enzeli limanına doğru sivil yük taşıyan gemiye düzenlenen saldırıda bir denizci yaşamını yitirmiş, bir denizci de yaralanmıştı.

İran Meclisi: 'Cevapsız kalmayacak'

Saldırının ardından İran Meclisi Dış Politikalar ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de sosyal medya platformu X üzerinden sert bir açıklama yapmıştı. Azizi, Ukrayna’nın İran ticaret gemisine yönelik saldırısının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "İran’a yönelik her türlü saldırının bir bedeli olmuştur ve bu kural bugün de geçerliliğini korumaktadır" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Ukrayna’nın Hazar’daki İran gemisine saldırısı ‘terör coğrafyasını genişletme girişimi’
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