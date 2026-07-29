https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rus-elektronik-harp-sistemleri-starlink-terminallerine-basariyla-karsi-koyuyor-1107643791.html
Rus elektronik harp sistemleri Starlink terminallerine başarıyla karşı koyuyor
Rus elektronik harp sistemleri Starlink terminallerine başarıyla karşı koyuyor
Sputnik Türkiye
Rus askeri analist Leonkov, geliştirilen yerli elektronik harp sistemlerinin Ukrayna’nın aktif olarak kullandığı Starlink terminallerine başarıyla karşı... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T19:45+0300
2026-07-29T19:45+0300
2026-07-29T19:45+0300
görüş
aleksey leonkov
ukrayna
rusya
elektronik harp sistemi
starlink
mariupol
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇ha
5g
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Rus askeri analist, ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin editörü Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Starlink terminallerine karşı savunma önlemlerini nasıl geliştirdiğini anlattı.Düşmanın özel askeri operasyonun başından beri Starlink sistemlerini aktif olarak kullandığına dikkat çeken Leonkov, ilk başlarda Rus ordusunun sinyalleri kısmen bozan elektronik harp sistemleri kullandığını, ancak Starlink'lerin insansız hava araçlarına yerleştirilmeye başladığı zaman Rusya’nın daha etkin yöntemler üzerinde çalışmaya başladığını ifade etti.“Telsiz istihbarat sistemleri Starlink kullanıcılarının konumlarını tespit edebiliyor. Rusya, Kırım koridorunda (Mariupol-Melitopol) Starlink donanımlı İHA'lara karşı korumayı sağladı. Ukrayna taktiklerini değiştirmeye zorlandı, kara yerine denizden saldırıya geçti ancak Rusya orada da istasyonlar kurmaya başladı" diye anlatan Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, "Ayrıca, Tobol ve Kalinka sistemleri de kullanılıyor. Söz konusu sistemler ilk başlarda Rus uydularını korumak için tasarlanmıştı, ancak daha sonra modernize edildiler ve şimdi GPS dahil olmak üzere uydu iletişimini ve navigasyonunu engelliyor. Bu sistemler sadece temas hattına değil, hava savunma tesislerine de konuşlandırılıyor. Sanayimiz çalışıyor, askeri bilim de öyle" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/engellenemez-denilen-starlink-teknolojik-olarak-nasil-engelleniyor-1102678645.html
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aleksey leonkov, ukrayna, rusya, elektronik harp sistemi, starlink, mariupol, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, 5g, kalinka
aleksey leonkov, ukrayna, rusya, elektronik harp sistemi, starlink, mariupol, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, 5g, kalinka
Rus elektronik harp sistemleri Starlink terminallerine başarıyla karşı koyuyor
Rus askeri analist Leonkov, geliştirilen yerli elektronik harp sistemlerinin Ukrayna’nın aktif olarak kullandığı Starlink terminallerine başarıyla karşı koyduğunun altını çizdi.
Rus askeri analist, ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin editörü Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Starlink terminallerine karşı savunma önlemlerini nasıl geliştirdiğini anlattı.
Düşmanın özel askeri operasyonun başından beri Starlink sistemlerini aktif olarak kullandığına dikkat çeken Leonkov, ilk başlarda Rus ordusunun sinyalleri kısmen bozan elektronik harp sistemleri kullandığını, ancak Starlink'lerin insansız hava araçlarına yerleştirilmeye başladığı zaman Rusya’nın daha etkin yöntemler üzerinde çalışmaya başladığını ifade etti.
“Telsiz istihbarat sistemleri Starlink kullanıcılarının konumlarını tespit edebiliyor. Rusya, Kırım koridorunda (Mariupol-Melitopol) Starlink donanımlı İHA'lara karşı korumayı sağladı. Ukrayna taktiklerini değiştirmeye zorlandı, kara yerine denizden saldırıya geçti ancak Rusya orada da istasyonlar kurmaya başladı" diye anlatan Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sistemlere gelince, uydu gruplarına müdahale edebilen Tirada-S sistemi operasyondan önce de biliniyordu. Ancak operasyonlar sırasında Starlink'in oldukça karmaşık bir sistem olduğu anlaşıldı: 5G formatında bilgi yayınlayıp iletmesine rağmen, sinyali simüle edebiliyor ve bu sinyali korumak için bir sürü başka şey yapabiliyor. Bununla birlikte, tasarımcılarımız ve elektronik mühendislerimiz, bir uydunun yörüngede kalıp sinyal gönderdiği ancak hiç kimseye ulaşmasına izin vermeyen sistemler geliştirmeyi öğrendi. Tasarımcılarımız sistemi modernize etti, Tirada-2S olarak biliniyor, ayrıca (mobil) Tirada-23 de var. Bu sistemler dar odaklı güçlü bir sinyal göndererek Starlink alıcı antenlerinin aşırı yüklenmesine neden oluyor. Uydular yer terminallerini ‘duyamaz’ hale geliyor, böylece Starlink terminalleri çalışmayı durduruyor.
Rus uzman, "Ayrıca, Tobol ve Kalinka sistemleri de kullanılıyor. Söz konusu sistemler ilk başlarda Rus uydularını korumak için tasarlanmıştı, ancak daha sonra modernize edildiler ve şimdi GPS dahil olmak üzere uydu iletişimini ve navigasyonunu engelliyor. Bu sistemler sadece temas hattına değil, hava savunma tesislerine de konuşlandırılıyor. Sanayimiz çalışıyor, askeri bilim de öyle" ifadelerini kullandı.