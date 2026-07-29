https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/rus-elektronik-harp-sistemleri-starlink-terminallerine-basariyla-karsi-koyuyor-1107643791.html

Rus elektronik harp sistemleri Starlink terminallerine başarıyla karşı koyuyor

Rus elektronik harp sistemleri Starlink terminallerine başarıyla karşı koyuyor

Sputnik Türkiye

Rus askeri analist Leonkov, geliştirilen yerli elektronik harp sistemlerinin Ukrayna’nın aktif olarak kullandığı Starlink terminallerine başarıyla karşı... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T19:45+0300

2026-07-29T19:45+0300

2026-07-29T19:45+0300

görüş

aleksey leonkov

ukrayna

rusya

elektronik harp sistemi

starlink

mariupol

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

i̇ha

5g

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Rus askeri analist, ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin editörü Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Starlink terminallerine karşı savunma önlemlerini nasıl geliştirdiğini anlattı.Düşmanın özel askeri operasyonun başından beri Starlink sistemlerini aktif olarak kullandığına dikkat çeken Leonkov, ilk başlarda Rus ordusunun sinyalleri kısmen bozan elektronik harp sistemleri kullandığını, ancak Starlink'lerin insansız hava araçlarına yerleştirilmeye başladığı zaman Rusya’nın daha etkin yöntemler üzerinde çalışmaya başladığını ifade etti.“Telsiz istihbarat sistemleri Starlink kullanıcılarının konumlarını tespit edebiliyor. Rusya, Kırım koridorunda (Mariupol-Melitopol) Starlink donanımlı İHA'lara karşı korumayı sağladı. Ukrayna taktiklerini değiştirmeye zorlandı, kara yerine denizden saldırıya geçti ancak Rusya orada da istasyonlar kurmaya başladı" diye anlatan Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, "Ayrıca, Tobol ve Kalinka sistemleri de kullanılıyor. Söz konusu sistemler ilk başlarda Rus uydularını korumak için tasarlanmıştı, ancak daha sonra modernize edildiler ve şimdi GPS dahil olmak üzere uydu iletişimini ve navigasyonunu engelliyor. Bu sistemler sadece temas hattına değil, hava savunma tesislerine de konuşlandırılıyor. Sanayimiz çalışıyor, askeri bilim de öyle" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/engellenemez-denilen-starlink-teknolojik-olarak-nasil-engelleniyor-1102678645.html

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aleksey leonkov, ukrayna, rusya, elektronik harp sistemi, starlink, mariupol, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, 5g, kalinka