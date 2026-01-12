Engellenemez denilen Starlink teknolojik olarak nasıl engelleniyor?

“Starlink dediğimiz şey, alçak yörüngeye atılan minik uyduların dünya üzerinde her yerde insanlara internet bağlantısı getirmesiydi. Elon Musk, bunu büyük lansmanlarla anlatıp durdu. Pek çok cihazdan daha sağlam şekilde engellenemeyecek bir iletişim alt yapısı olarak duyuruldu. Tabi fizik kuralları pazarlama stratejilerinden daha inatçıdır. Bu efsanenin doğuşu ve gerçekliğin nasıl duvara tosladığını anlatmak istiyorum. Alçak yörüngedeki uygular neden engellenemiyor? Eski tip uydular sabit, dolayısıyla vurulmaları teknolojik olarak daha kolay. Starlink uyduları ise saniyede 7 buçuk kilometre hızla hareket ediyor. Dolayısıyla işlevsiz hale getirmek imkansız deniyordu. Ayrıca dar ışın teknolojisi kullanıyorlar. Ama fizik kuralları girince olay bambaşka bir yere döndü. Bu dokunulmazlık efsanesine en büyük teknik darbe Çinli araştırmacılardan geldi. Starlink takım yıldızına karşı yumuşak ve sert imha yöntemleri üzerine detaylı bir çalışma yayınlandı. Buna göre starlink uyduları frekans değiştirebilir ama bir bölgede her tarafı gürültüye boğarsanız yüzlerce karıştırıcı yerleştirirseniz yazılımın kaçabileceği bir frekans aralığı kalmıyor. Araştırmacılar sadece terminallerin bulunduğu coğrafi alan üzerinde bir gökyüzü penceresini elektronik gürültüyle kapatmanın yeterli olduğunu kanıtladılar. Starlink terminalleri uyduları görse bile veri alışverişi yapamaz hale geldi. Gelinen noktada devlet destekli ve koordineli sistemler karşısında bunlar da körleşebiliyorlar.”