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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/netanyahu-trump-ile-yaptigi-gorusmem--simdiye-kadar-gerceklesen-en-basarili-gorusmelerden-biri---1107616662.html
Netanyahu: Trump ile yaptığı görüşmem şimdiye kadar gerçekleşen en başarılı görüşmelerden biri
Netanyahu: Trump ile yaptığı görüşmem şimdiye kadar gerçekleşen en başarılı görüşmelerden biri
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "şimdiye kadarki en iyi görüşmelerinden biri" olarak nitelendirdi. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T05:09+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, bunun şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en başarılı görüşmelerden biri olduğunu ifade etti.Görüşmenin ardından yayımladığı video mesajda konuşan Netanyahu, temasın tam bir işbirliği ve karşılıklı destek anlayışıyla gerçekleştiğini söyledi. Netanyahu, tarafların özellikle İran'ın nükleer silah sahibi olmaması hedefi başta olmak üzere ortak öncelikler konusunda tam mutabakat içinde olduğunu dile getirdi.Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili de, Beyaz Saray'daki görüşmenin ana gündem maddesinin İran olduğunu söyledi.Yetkili, görüşmenin oldukça olumlu bir atmosferde geçtiğini belirterek, Trump ve Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah elde etmesini önleme yönündeki ortak hedeflerini bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.Aynı yetkili, liderlerin ayrıca ABD-İsrail işbirliğini, Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesini ve Orta Doğu'da değerlendirilebilecek çeşitli fırsatları da masaya yatırdığını aktardı.İsrail basınına konuşan, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir başka İsrailli yetkili ise Trump'ın Netanyahu'dan İsrail'in Suriye, Lübnan ya da Gazze Şeridi'nden çekilmesini talep etmediğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/irandan-hurmuz-bogazi-mesaji-baska-formul-kabul-etmeyiz-gerekirse-bogaz-kapali-kalir-1107615593.html
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abd, donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, abraham anlaşmaları
abd, donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, abraham anlaşmaları

Netanyahu: Trump ile yaptığı görüşmem şimdiye kadar gerçekleşen en başarılı görüşmelerden biri

05:09 29.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonPresident Donald Trump shakes hands with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the end of a news conference at Mar-a-Lago, Monday, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla
President Donald Trump shakes hands with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the end of a news conference at Mar-a-Lago, Monday, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "şimdiye kadarki en iyi görüşmelerinden biri" olarak nitelendirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, bunun şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en başarılı görüşmelerden biri olduğunu ifade etti.
Görüşmenin ardından yayımladığı video mesajda konuşan Netanyahu, temasın tam bir işbirliği ve karşılıklı destek anlayışıyla gerçekleştiğini söyledi.
Netanyahu, tarafların özellikle İran'ın nükleer silah sahibi olmaması hedefi başta olmak üzere ortak öncelikler konusunda tam mutabakat içinde olduğunu dile getirdi.
Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili de, Beyaz Saray'daki görüşmenin ana gündem maddesinin İran olduğunu söyledi.
Yetkili, görüşmenin oldukça olumlu bir atmosferde geçtiğini belirterek, Trump ve Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah elde etmesini önleme yönündeki ortak hedeflerini bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.
Aynı yetkili, liderlerin ayrıca ABD-İsrail işbirliğini, Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesini ve Orta Doğu'da değerlendirilebilecek çeşitli fırsatları da masaya yatırdığını aktardı.
İsrail basınına konuşan, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir başka İsrailli yetkili ise Trump'ın Netanyahu'dan İsrail'in Suriye, Lübnan ya da Gazze Şeridi'nden çekilmesini talep etmediğini öne sürdü.
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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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