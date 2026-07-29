https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/netanyahu-trump-ile-yaptigi-gorusmem--simdiye-kadar-gerceklesen-en-basarili-gorusmelerden-biri---1107616662.html

Netanyahu: Trump ile yaptığı görüşmem şimdiye kadar gerçekleşen en başarılı görüşmelerden biri

Netanyahu: Trump ile yaptığı görüşmem şimdiye kadar gerçekleşen en başarılı görüşmelerden biri

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "şimdiye kadarki en iyi görüşmelerinden biri" olarak nitelendirdi. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T05:09+0300

2026-07-29T05:09+0300

2026-07-29T05:09+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, bunun şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en başarılı görüşmelerden biri olduğunu ifade etti.Görüşmenin ardından yayımladığı video mesajda konuşan Netanyahu, temasın tam bir işbirliği ve karşılıklı destek anlayışıyla gerçekleştiğini söyledi. Netanyahu, tarafların özellikle İran'ın nükleer silah sahibi olmaması hedefi başta olmak üzere ortak öncelikler konusunda tam mutabakat içinde olduğunu dile getirdi.Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili de, Beyaz Saray'daki görüşmenin ana gündem maddesinin İran olduğunu söyledi.Yetkili, görüşmenin oldukça olumlu bir atmosferde geçtiğini belirterek, Trump ve Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah elde etmesini önleme yönündeki ortak hedeflerini bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.Aynı yetkili, liderlerin ayrıca ABD-İsrail işbirliğini, Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesini ve Orta Doğu'da değerlendirilebilecek çeşitli fırsatları da masaya yatırdığını aktardı.İsrail basınına konuşan, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir başka İsrailli yetkili ise Trump'ın Netanyahu'dan İsrail'in Suriye, Lübnan ya da Gazze Şeridi'nden çekilmesini talep etmediğini öne sürdü.

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