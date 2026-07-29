https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiren-karar-maaslardan-otomatik-kesinti-donemi-basliyor-1107628912.html

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar: Maaşlardan 'otomatik kesinti' dönemi başlıyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar: Maaşlardan 'otomatik kesinti' dönemi başlıyor

Sputnik Türkiye

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte artık emeklilerin SGK borcu maaşından ve gelirinden otomatik kesilecek. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T12:41+0300

2026-07-29T12:41+0300

2026-07-29T12:44+0300

ekonomi̇

sgk

emekli

emekli maaşı

kesinti

i̇sa karakaş

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarından SGK borçlarının kesilmesine ilişkin uygulamanın usul ve esaslarını belirledi. Buna göre belirli kapsamda borcu bulunanların maaşlarından icra takibine ve muvafata gerek olmadan kesinti yapılabilecek. Doğrudan maaş üzerinden en fazla yüzde 25 kesinti yapılmasına izin verilirken, kesintiye tabi tutulanlar ve kimlerin maaşlarından kesinti yapılamayacağı da belli oldu. Yüzde 25'e kadar kesinti yapılabilirTürkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın yazısında yer alan bilgilere göre, SGK’dan aylık alan kişilerin kendilerine veya hak sahibi oldukları kişilere ait birikmiş borçları artık doğrudan maaşlarından kesilecek. Yasal olarak en fazla yüzde 25’e kadar izin verilen kesinti oranı, uygulamada standart olarak yüzde 10 seviyesinde tutulacak. Süreçte icra takibi yürütülmeyecek ve kişilerin rızası aranmayacak.Kimlerin emekli maaşından kesinti yapılabilecek?Karakaş, kesintiye tabi grupları ise şu şekilde sıraladı:Kimlerin maaşından kesinti yapılmayacak?-Başarılı sporculara bağlanan aylıklar.-Terör ve terörle mücadeleden doğan zararlar için ödenen aylıklar.-Bedeli hazine tarafından karşılanan şeref aylıkları. Bunlar hazineden karşılanmaktadır.Hangi borçlar emekli maaşından kesilebilecek?Düzenleme kapsamında öncelikli olarak genel sağlık sigortası prim borçları tahsil edilecek. Karakaş, kesintiye neden borçları ise şöyle aktardı:-İlk sırada genel sağlık sigortası primleri.-4/1-a (SSK) kapsamındaki eski isteğe bağlı, topluluk, tarım sigortalılıkları.Ek 5 ve Ek 6 sigortalılık borçları-4/1-b (Bağ-kur) zorunlu sigortalılık.-4/1-c (Emekli Sandığı) borçlanmalar, ilgi devamı ve intibak tashihleri. Birden fazla borcun bulunması halinde, zaman aşımına uğramamış en eski borçtan başlanacak. Borçların sıralamasında ise önce genel sağlık sigortası, ardından isteğe bağlı ve tarım sigortalılığı, daha sonra 4/1-b ve son olarak 4/1-c kapsamındaki borçlar dikkate alınacak. Nafaka borçları ise SGK alacaklarından önce gelecek.SGK tarafından yapılan fazla veya yersiz ödemelerden kaynaklanan bir borç bulunması halinde, öncelikle bu borcun tahsil edileceği belirtildi. Ardından diğer prim borçları için kesinti uygulanacak. Aynı anda birden fazla borç türünün tespit edilmesi halinde ise ilgili borçların tahsili için kesinti işlemi birlikte yürütülebilecek.İtiraz hakkı bulunuyorSGK'nın borç nedeniyle yaptığı kesintiye karşı itiraz yolu da açık olacak. Genel sağlık sigortası prim borçlarına ilişkin itirazlar, kişinin son ikametgahının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya ilgili sosyal güvenlik merkezine yapılabilecek. Diğer prim borçları için ise borç dosyasının bulunduğu SGK birimine başvurulabilecek. İtirazın reddedilmesi halinde yargı yoluna başvurma hakkı da bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sgk-acikladi-emekli-maas-farklarinin-yatacagi-tarih-belli-oldu-1107483504.html

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sgk, emekli, emekli maaşı, kesinti, i̇sa karakaş