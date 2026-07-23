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SGK açıkladı: Emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
SGK açıkladı: Emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılmaya... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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SGK açıkladı: Emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu

12:09 23.07.2026
© Dilara İrem SancarTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Dilara İrem Sancar
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Ayrıntılar geliyor
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak.
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