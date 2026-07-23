https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/sgk-acikladi-emekli-maas-farklarinin-yatacagi-tarih-belli-oldu-1107483504.html
SGK açıkladı: Emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
SGK açıkladı: Emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılmaya... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T12:09+0300
2026-07-23T12:09+0300
2026-07-23T12:09+0300
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SGK açıkladı: Emekli maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Ayrıntılar geliyor
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak.