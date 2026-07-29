https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/michael-schumacherin-saglik-durumuyla-ilgili-yeni-aciklama-onu-tekrar-gorebilecegimizi-sanmiyorum-1107631494.html

Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 'Onu tekrar görebileceğimizi sanmıyorum'

Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 'Onu tekrar görebileceğimizi sanmıyorum'

Sputnik Türkiye

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin belirsizlik 13 yıl sonra da devam ediyor. Aile dostu ve eski F1 pilotu Christian Danner... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T13:03+0300

2026-07-29T13:03+0300

2026-07-29T13:03+0300

spor

ferrari

formula 1 (f1)

corinna schumacher

jean todt

michael schumacher

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Formula 1 tarihinin en başarılı pilotlarından Michael Schumacher, 2013 yılında geçirdiği ağır kayak kazasının ardından kamuoyundan tamamen çekilmişti. Aradan geçen 13 yıla rağmen, yedi kez dünya şampiyonu olan Alman pilotun sağlık durumuna ilişkin bilgiler ailesi tarafından sıkı şekilde gizli tutulmaya devam ediyor.Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, yalnızca çok dar bir çevrenin eski pilota erişimine izin verirken, sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamalar da son derece sınırlı tutuluyor.Christian Danner: "Onu tekrar görmek harika olurdu"Eski Formula 1 pilotu ve spor yorumcusu Christian Danner, OLBG'ye verdiği röportajda Schumacher'i yeniden görebilmeyi umut ettiğini söyledi.Danner, "Michael nasıl görünürse görünsün ya da hangi durumda olursa olsun bilmiyorum ama onu tekrar görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Schumacher'in uzun yıllardır kamuoyu önüne çıkmamasının sağlık durumunun ciddi olabileceğine işaret ettiğini belirten Danner, buna rağmen Formula 1 dünyasının efsane ismini her koşulda bağrına basmaya hazır olduğunu dile getirdi."Formula 1 onu her haliyle kabul eder"Danner, Schumacher'in Formula 1 tarihinin en büyük kahramanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Eğer geri dönmek isterse ve buna imkân verecek bir durumu olursa, Formula 1 onu hangi şart altında olursa olsun kabul edecektir" değerlendirmesinde bulundu.Başarılı eski pilot, spor tarihinde zor dönemler yaşayan pek çok efsane bulunduğunu belirterek, "Hayatta oldukları sürece onları yeniden görmek herkese moral verir. Benim için de Michael'ı yeniden görmek çok özel olurdu" dedi."Bunu bilenler bile konuşmuyor"Danner, Schumacher'in eşi Corinna Schumacher ile düzenli olarak görüştüğünü ancak ailenin yaşadığı yer ya da sağlık durumuyla ilgili hiçbir ayrıntı paylaşmadığını söyledi.Son dönemde Schumacher'in Mayorka'da yaşadığı yönündeki iddialara da değinen Danner, bu konuda doğrulayıcı hiçbir bilgi alamadığını ifade etti."Bunu bilebilecek diğer insanlarla konuştuğumda bile bana hiçbir şey söylemiyorlar" diyen Danner, ailenin mahremiyet konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.Schumacher'i yalnızca dar bir çevre ziyaret edebiliyorSchumacher'in sağlık durumuna erişebilen isimlerin yalnızca aile üyeleri ile eski Ferrari takım patronu Jean Todt ve eski test pilotu Luca Badoer gibi birkaç güvenilir kişiyle sınırlı olduğu belirtiliyor.Aile, kazadan bu yana Schumacher'in tedavi süreci ve günlük yaşamına ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmama politikasını sürdürüyor.F1 dünyasında farklı görüşler varChristian Danner'ın açıklamaları, daha önce Schumacher'in bir daha kamuoyu önüne çıkmayacağını düşündüğünü söyleyen eski Formula 1 mühendisi Richard Hopkins'in değerlendirmeleriyle çelişiyor.Hopkins, Schumacher'in sağlık durumu hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını belirterek, "Ailenin bunu gizli tutma kararına saygı duyuyorum. Bilsem bile paylaşmazdım" ifadelerini kullanmıştı.Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürerken, Formula 1 dünyası efsane ismin bir gün yeniden kamuoyu önüne çıkabileceğine dair umutlarını koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/uefadan-sert-aciklama-fifa-satiliyor-mu-1107619779.html

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ferrari, formula 1 (f1), corinna schumacher, jean todt, michael schumacher