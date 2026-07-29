Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı: Kuzeyde yerel yağışlar etkili olacak
© FotoğrafKuvvetli rüzgar
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar kuzeyde 4 derece azalırken Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’da rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkacak. Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sarı kodlu fırtına uyarısı
Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat için sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı verildi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 28°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Adana - 43°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 43°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 32°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 36°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ankara - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Düzce - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kastamonu - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Zonguldak - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
Rize - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 35°C - Az bulutlu ve açık
Van - 31°C - Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 42°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 40°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 41°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 42°C - Az bulutlu ve açık