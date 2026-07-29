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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/meteorolojiden-14-il-icin-sari-kodlu-firtina-uyarisi-kuzeyde-yerel-yagislar-etkili-olacak-1107616800.html
Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı: Kuzeyde yerel yağışlar etkili olacak
Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı: Kuzeyde yerel yağışlar etkili olacak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar kuzeyde 4 derece azalırken Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’da rüzgarın... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T07:09+0300
2026-07-29T07:09+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sarı kodlu fırtına uyarısıAdana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat için sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı verildi.MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı: Kuzeyde yerel yağışlar etkili olacak

07:09 29.07.2026
© FotoğrafKuvvetli rüzgar
Kuvvetli rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar kuzeyde 4 derece azalırken Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’da rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkacak. Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı kodlu fırtına uyarısı

Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat için sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı verildi.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli - 31°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 28°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Adana - 43°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 43°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 32°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 36°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ankara - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir - 26°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Düzce - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kastamonu - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Zonguldak - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
Rize - 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 35°C - Az bulutlu ve açık
Van - 31°C - Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 42°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 40°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 41°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 42°C - Az bulutlu ve açık
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