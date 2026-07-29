https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/meteorolojiden-14-il-icin-sari-kodlu-firtina-uyarisi-kuzeyde-yerel-yagislar-etkili-olacak-1107616800.html

Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı: Kuzeyde yerel yağışlar etkili olacak

Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu fırtına uyarısı: Kuzeyde yerel yağışlar etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar kuzeyde 4 derece azalırken Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’da rüzgarın... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T07:09+0300

2026-07-29T07:09+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sarı kodlu fırtına uyarısıAdana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat için sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı verildi.MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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