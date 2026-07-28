https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/adiyamanda-orman-yangini-alevlere-mudahale-ediliyor-1107614717.html

Adıyaman'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

Adıyaman'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık bölgeye yayıldı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T22:42+0300

2026-07-28T22:42+0300

2026-07-28T22:42+0300

türki̇ye

adıyaman

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orman i̇şletme müdürlüğü

yangın

yangın söndürme

yangın felaketi

yangın helikopteri

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Ahmet Hoca köyü kırsalında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve ilgili kurumlardan çok sayıda ekip sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çalışma yürütüyor. Yangın bölgesine yakın bulunan katı atık depolama tesisi çevresinde de güvenlik önlemleri artırılırken, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/usakta-orman-yangini-cikti-sondurme-calismalari-suruyor-1107612614.html

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adıyaman, türkiye, orman i̇şletme müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri