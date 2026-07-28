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Adıyaman'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Adıyaman'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık bölgeye yayıldı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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adıyaman
türkiye
orman i̇şletme müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
yangın helikopteri
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Ahmet Hoca köyü kırsalında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve ilgili kurumlardan çok sayıda ekip sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çalışma yürütüyor. Yangın bölgesine yakın bulunan katı atık depolama tesisi çevresinde de güvenlik önlemleri artırılırken, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/usakta-orman-yangini-cikti-sondurme-calismalari-suruyor-1107612614.html
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adıyaman, türkiye, orman i̇şletme müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
adıyaman, türkiye, orman i̇şletme müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri

Adıyaman'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

22:42 28.07.2026
© AA / Ahmet ArslantaşAdıyaman'da orman yangını çıktı
Adıyaman'da orman yangını çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / Ahmet Arslantaş
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Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık bölgeye yayıldı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ahmet Hoca köyü kırsalında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve ilgili kurumlardan çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çalışma yürütüyor.
Yangın bölgesine yakın bulunan katı atık depolama tesisi çevresinde de güvenlik önlemleri artırılırken, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.
Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
TÜRKİYE
Uşak’ta orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor
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