https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/adiyamanda-orman-yangini-alevlere-mudahale-ediliyor-1107614717.html
Adıyaman'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Adıyaman'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık bölgeye yayıldı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T22:42+0300
2026-07-28T22:42+0300
2026-07-28T22:42+0300
türki̇ye
adıyaman
türkiye
orman i̇şletme müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
yangın helikopteri
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Ahmet Hoca köyü kırsalında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve ilgili kurumlardan çok sayıda ekip sevk edildi.Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çalışma yürütüyor. Yangın bölgesine yakın bulunan katı atık depolama tesisi çevresinde de güvenlik önlemleri artırılırken, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/usakta-orman-yangini-cikti-sondurme-calismalari-suruyor-1107612614.html
türki̇ye
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adıyaman, türkiye, orman i̇şletme müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
adıyaman, türkiye, orman i̇şletme müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri
Adıyaman'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık bölgeye yayıldı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ahmet Hoca köyü kırsalında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve ilgili kurumlardan çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çalışma yürütüyor.
Yangın bölgesine yakın bulunan katı atık depolama tesisi çevresinde de güvenlik önlemleri artırılırken, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.