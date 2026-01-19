MasterChef Altın Kupa şampiyonu beli oldu: 5 milyonluk ödül sahibini buldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/masterchef-altin-kupa-sampiyonu-beli-oldu-5-milyonluk-odul-sahibini-buldu-1102840308.html

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026, 18 Ocak Pazar akşamı gerçekleşen büyük finalle sona erdi. Nefes kesen final mücadelesinde Sergen ve Hasan

Final gecesinde yarışmacılar; Türk mutfağı, uluslararası mutfak ve imza tabak olmak üzere üç etapta mücadele etti. Şeflerin verdiği puanlar sonucunda MasterChef Altın Kupa’nın sahibi Sergen oldu. Şampiyon olan Sergen, kupanın yanı sıra 5 milyon TL’lik büyük ödülü kazandı.Finalin ilk etabında Türk mutfağı menüsü hazırlandı. Sergen; bal kabaklı sinkonto, dana yanak mutancana ve teblebi kavut sunarken, Hasan Ege yeşili, kağıtta levrek ve bal kaymak menüsüyle yarıştı. Bu etap sonunda şeflerden Sergen 23, Hasan 20,5 puan aldı ve Sergen ilk turu önde tamamladı.İkinci turda yarışmacılar bu kez uluslararası mutfak menüsüyle karşı karşıya geldi. 90 dakika süren etapta Sergen; ıstakoz bouillabaise, shepherd’s pie ve lemon tart, Hasan ise shepherd’s pie, kırlangıç ve churros hazırladı. Şeflerin puanlamasıyla bu etapta da iki yarışmacıdan Sergen 46, Hasan 43,5 puana ulaştı.Finalin üçüncü ve son turunda yarışmacılar imza tabaklarını yaptı. Hasan tabağına “Kapadokya”, Sergen ise “Benim Trakyam” adını verdi. Canlı yayında 1 saatlik sürede hazırlanan tabakların ardından yapılan puanlamada Hasan 69,5, Sergen 72 puan aldı.Üç etabın toplamında rakibini geride bırakan Sergen, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun Altın Kupa şampiyonu oldu.

