https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kizildenizde-yeni-donem-mi-kaynaklara-gore-husiler-ticari-gemilere-gecis-ucreti-planliyor-1107632307.html
Kızıldeniz'de yeni dönem mi? Kaynaklara göre Husiler ticari gemilere geçiş ücreti planlıyor
Kızıldeniz'de yeni dönem mi? Kaynaklara göre Husiler ticari gemilere geçiş ücreti planlıyor
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinden geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınmasını değerlendirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...
2026-07-29T13:14+0300
2026-07-29T13:14+0300
2026-07-29T13:14+0300
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Reuters’ın haberinde dayandırdığı kaynaklara göre Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki ticari deniz trafiğine yönelik yeni bir ücretlendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Olası uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği, hangi ülkelerin ya da gemilerin kapsama alınacağı ve ücretlerin nasıl tahsil edileceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.Kızıldeniz'deki son gelişmelerGelişme, son haftalarda Kızıldeniz ve Babül Mendeb Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik saldırılar ve artan güvenlik endişelerinin ardından geldi.Bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle çok sayıda uluslararası denizcilik şirketi rotalarını değiştirmek zorunda kalırken, bazı gemiler Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu üzerinden daha uzun ve maliyetli güzergahları tercih ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/husilerin-savasa-girmesiyle-gundeme-gelen-babul-mendeb-bogazinin-onemi-ne-1104615963.html
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kızıldeniz, babül mendeb boğazı, husiler, haberler
kızıldeniz, babül mendeb boğazı, husiler, haberler
Kızıldeniz'de yeni dönem mi? Kaynaklara göre Husiler ticari gemilere geçiş ücreti planlıyor
Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinden geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınmasını değerlendirdiği öne sürüldü. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgi, son günlerde bölgede yeniden tırmanan krizin ardından geldi.
Reuters’ın haberinde dayandırdığı kaynaklara göre Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki ticari deniz trafiğine yönelik yeni bir ücretlendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Olası uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği, hangi ülkelerin ya da gemilerin kapsama alınacağı ve ücretlerin nasıl tahsil edileceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.
Kızıldeniz'deki son gelişmeler
Gelişme, son haftalarda Kızıldeniz ve Babül Mendeb Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik saldırılar ve artan güvenlik endişelerinin ardından geldi.
Bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle çok sayıda uluslararası denizcilik şirketi rotalarını değiştirmek zorunda kalırken, bazı gemiler Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu üzerinden daha uzun ve maliyetli güzergahları tercih ediyor.