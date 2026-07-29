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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kizildenizde-yeni-donem-mi-kaynaklara-gore-husiler-ticari-gemilere-gecis-ucreti-planliyor-1107632307.html
Kızıldeniz'de yeni dönem mi? Kaynaklara göre Husiler ticari gemilere geçiş ücreti planlıyor
Kızıldeniz'de yeni dönem mi? Kaynaklara göre Husiler ticari gemilere geçiş ücreti planlıyor
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinden geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınmasını değerlendirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...
2026-07-29T13:14+0300
2026-07-29T13:14+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
kızıldeniz
babül mendeb boğazı
husiler
haberler
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Reuters’ın haberinde dayandırdığı kaynaklara göre Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki ticari deniz trafiğine yönelik yeni bir ücretlendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Olası uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği, hangi ülkelerin ya da gemilerin kapsama alınacağı ve ücretlerin nasıl tahsil edileceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.Kızıldeniz'deki son gelişmelerGelişme, son haftalarda Kızıldeniz ve Babül Mendeb Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik saldırılar ve artan güvenlik endişelerinin ardından geldi.Bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle çok sayıda uluslararası denizcilik şirketi rotalarını değiştirmek zorunda kalırken, bazı gemiler Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu üzerinden daha uzun ve maliyetli güzergahları tercih ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/husilerin-savasa-girmesiyle-gundeme-gelen-babul-mendeb-bogazinin-onemi-ne-1104615963.html
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kızıldeniz, babül mendeb boğazı, husiler, haberler
kızıldeniz, babül mendeb boğazı, husiler, haberler

Kızıldeniz'de yeni dönem mi? Kaynaklara göre Husiler ticari gemilere geçiş ücreti planlıyor

13:14 29.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBabül Mendeb Boğazı
Babül Mendeb Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinden geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınmasını değerlendirdiği öne sürüldü. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgi, son günlerde bölgede yeniden tırmanan krizin ardından geldi.
Reuters’ın haberinde dayandırdığı kaynaklara göre Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki ticari deniz trafiğine yönelik yeni bir ücretlendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Olası uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği, hangi ülkelerin ya da gemilerin kapsama alınacağı ve ücretlerin nasıl tahsil edileceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

Kızıldeniz'deki son gelişmeler

Gelişme, son haftalarda Kızıldeniz ve Babül Mendeb Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik saldırılar ve artan güvenlik endişelerinin ardından geldi.
Bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle çok sayıda uluslararası denizcilik şirketi rotalarını değiştirmek zorunda kalırken, bazı gemiler Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu üzerinden daha uzun ve maliyetli güzergahları tercih ediyor.
Babül Mendeb Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
DÜNYA
Husilerin savaşa girmesiyle gündeme gelen Babül Mendeb Boğazı'nın önemi ne?
30 Mart, 14:01
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