https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kizildenizde-yeni-donem-mi-kaynaklara-gore-husiler-ticari-gemilere-gecis-ucreti-planliyor-1107632307.html

Kızıldeniz'de yeni dönem mi? Kaynaklara göre Husiler ticari gemilere geçiş ücreti planlıyor

Kızıldeniz'de yeni dönem mi? Kaynaklara göre Husiler ticari gemilere geçiş ücreti planlıyor

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinden geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınmasını değerlendirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...

2026-07-29T13:14+0300

2026-07-29T13:14+0300

2026-07-29T13:14+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

kızıldeniz

babül mendeb boğazı

husiler

haberler

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Reuters’ın haberinde dayandırdığı kaynaklara göre Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki ticari deniz trafiğine yönelik yeni bir ücretlendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Olası uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği, hangi ülkelerin ya da gemilerin kapsama alınacağı ve ücretlerin nasıl tahsil edileceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.Kızıldeniz'deki son gelişmelerGelişme, son haftalarda Kızıldeniz ve Babül Mendeb Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik saldırılar ve artan güvenlik endişelerinin ardından geldi.Bölgede yaşanan saldırılar nedeniyle çok sayıda uluslararası denizcilik şirketi rotalarını değiştirmek zorunda kalırken, bazı gemiler Süveyş Kanalı yerine Ümit Burnu üzerinden daha uzun ve maliyetli güzergahları tercih ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/husilerin-savasa-girmesiyle-gundeme-gelen-babul-mendeb-bogazinin-onemi-ne-1104615963.html

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kızıldeniz, babül mendeb boğazı, husiler, haberler