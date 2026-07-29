https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kirklarelinde-fabrikada-patlama-2-isci-hayatini-kaybetti-1107640201.html
Kırklareli'nde fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
Kırklareli'nde fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nde bir içecek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T16:51+0300
2026-07-29T16:51+0300
2026-07-29T17:08+0300
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fabrika
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Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Yoğunlaştırma kazanında kaynak yapılırken patladıFabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/gaziantepte-aci-olay-tarla-yanginina-mudahale-eden-kisi-hayatini-kaybetti-1107606554.html
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kırklareli, fabrika, patlama
kırklareli, fabrika, patlama
Kırklareli'nde fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
16:51 29.07.2026 (güncellendi: 17:08 29.07.2026)
Kırklareli'nde bir içecek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti
Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.
Yoğunlaştırma kazanında kaynak yapılırken patladı
Fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.