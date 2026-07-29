https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kirklarelinde-fabrikada-patlama-2-isci-hayatini-kaybetti-1107640201.html

Kırklareli'nde fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kırklareli'nde fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nde bir içecek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T16:51+0300

2026-07-29T16:51+0300

2026-07-29T17:08+0300

türki̇ye

kırklareli

fabrika

patlama

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Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Yoğunlaştırma kazanında kaynak yapılırken patladıFabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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türki̇ye

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kırklareli, fabrika, patlama