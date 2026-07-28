https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/gaziantepte-aci-olay-tarla-yanginina-mudahale-eden-kisi-hayatini-kaybetti-1107606554.html

Gaziantep'te acı olay: Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te acı olay: Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden arazi sahibi Yasin O., yangının söndürülmesinin ardından arazisinin yakınında hareketsiz halde... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

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Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Yukarı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi.Henüz belirlenemeyen nedenle, Antep fıstığı bahçesinin bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden arazi sahibi Yasin O., yangının bahçesine zarar vermesini önlemek amacıyla kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.İtfaiye yangını kontrol altına aldıİhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi.Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın sonrası hareketsiz halde bulunduYangının söndürülmesinin ardından Yasin O., arazisinin yakınındaki alanda hareketsiz halde bulundu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yasin O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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