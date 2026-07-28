https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/gaziantepte-aci-olay-tarla-yanginina-mudahale-eden-kisi-hayatini-kaybetti-1107606554.html
Gaziantep'te acı olay: Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te acı olay: Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden arazi sahibi Yasin O., yangının söndürülmesinin ardından arazisinin yakınında hareketsiz halde... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Yukarı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi.Henüz belirlenemeyen nedenle, Antep fıstığı bahçesinin bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden arazi sahibi Yasin O., yangının bahçesine zarar vermesini önlemek amacıyla kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.İtfaiye yangını kontrol altına aldıİhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi.Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın sonrası hareketsiz halde bulunduYangının söndürülmesinin ardından Yasin O., arazisinin yakınındaki alanda hareketsiz halde bulundu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yasin O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/gulben-ergennin-savcilik-ifadesi-ortaya-cikti-herhangi-bir-sorguda-bulunmadim-denetim-de-yapmadim-1107604645.html
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Gaziantep'te acı olay: Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden arazi sahibi Yasin O., yangının söndürülmesinin ardından arazisinin yakınında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Yasin O.'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netleşecek.
Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Yukarı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle, Antep fıstığı bahçesinin bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden arazi sahibi Yasin O., yangının bahçesine zarar vermesini önlemek amacıyla kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.
İtfaiye yangını kontrol altına aldı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi.
Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası hareketsiz halde bulundu
Yangının söndürülmesinin ardından Yasin O., arazisinin yakınındaki alanda hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yasin O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.