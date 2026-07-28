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Gaziantep'te acı olay: Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te acı olay: Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden arazi sahibi Yasin O., yangının söndürülmesinin ardından arazisinin yakınında hareketsiz halde... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Yukarı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi.Henüz belirlenemeyen nedenle, Antep fıstığı bahçesinin bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden arazi sahibi Yasin O., yangının bahçesine zarar vermesini önlemek amacıyla kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.İtfaiye yangını kontrol altına aldıİhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi.Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın sonrası hareketsiz halde bulunduYangının söndürülmesinin ardından Yasin O., arazisinin yakınındaki alanda hareketsiz halde bulundu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yasin O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
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tarla, yangın

Gaziantep'te acı olay: Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti

16:08 28.07.2026
© AA / Nizip İtfaiyesi Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti
 Tarla yangınına müdahale eden kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA / Nizip İtfaiyesi
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden arazi sahibi Yasin O., yangının söndürülmesinin ardından arazisinin yakınında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Yasin O.'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netleşecek.
Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Yukarı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle, Antep fıstığı bahçesinin bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Alevleri fark eden arazi sahibi Yasin O., yangının bahçesine zarar vermesini önlemek amacıyla kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

İtfaiye yangını kontrol altına aldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önledi.
Yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası hareketsiz halde bulundu

Yangının söndürülmesinin ardından Yasin O., arazisinin yakınındaki alanda hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yasin O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
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