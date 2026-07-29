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Jared Leto hakkında reşit olmayan kızlara yönelik cinsel saldırı suçlaması
Jared Leto hakkında reşit olmayan kızlara yönelik cinsel saldırı suçlaması
Sputnik Türkiye
Yeni yayımlanan bir belgeselde aralarında reşit olmayan çocukların da bulunduğu 4 kişi, oyuncu ve müzisyen Jared Leto tarafından cinsel saldırıya maruz... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T12:08+0300
2026-07-29T12:08+0300
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Oscar ödüllü oyuncu ve rock grubu Thirty Seconds to Mars'ın solisti Jared Leto hakkında, BBC'nin hazırladığı belgeselde dört kadın tarafından cinsel suç iddiaları ortaya atıldı.Belgeselde konuşan kadınlar, olayların kendileri henüz reşit değilken veya genç yaşlardayken yaşandığını öne sürdü. İddialar arasında cinsel saldırı, reşit olmayan biriyle cinsel ilişki, cinsel içerikli tehdit ve çocuk yaşta cinsel amaçlı yönlendirme yer aldı.Belgeselde toplam 10 kadın ifade verdi. Bunlardan dokuzu yaşadıklarını ilk kez kamuoyuyla paylaşırken, dört kadın iddialarının suç teşkil ettiğini savundu. Kadınlar, Leto ile 2002-2016 yılları arasında tanıştıklarını, o dönem Leto'nun 30'lu ve 40'lı yaşlarında olduğunu belirtti.Belgeselde yer alan kadınlardan biri, 17 yaşındayken bir otel odasında cinsel saldırıya uğradığını iddia ederken, bir diğeri 19 yaşındayken otel odasında cinsel saldırıyla tehdit edildiğini öne sürdü. Bir başka kadın ise 17 yaşındayken yaşının konuşulmasına rağmen bunun önemsenmediğini iddia etti. Dördüncü kadın ise 16 yaşındayken Leto'nun kendisine cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını ve daha sonra gizlilik sözleşmesi imzalamasının istendiğini ileri sürdü.Belgeselde ayrıca başka kadınlar da genç yaşlarda Leto'dan cinsel içerikli telefon aramaları aldıklarını iddia ederken, grubun eski çalışanlarından iki kişi de Leto'nun genç kızlarla kurduğu ilişkilerin ekip içinde rahatsızlık yarattığını öne sürdü.BBC, kadınların anlatımlarının bir kısmını döneme ait mesajlar, fotoğraflar ile aile bireyleri ve arkadaşlarının ifadeleriyle doğruladığını belirtirken, Jared Leto'nun iddialarla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermediğini aktardı. Haberde, Leto'nun geçen yıl benzer suçlamaları reddettiği de hatırlatıldı.
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jared leto, bbc, cinsel saldırı, iddia
jared leto, bbc, cinsel saldırı, iddia
Jared Leto hakkında reşit olmayan kızlara yönelik cinsel saldırı suçlaması
Yeni yayımlanan bir belgeselde aralarında reşit olmayan çocukların da bulunduğu 4 kişi, oyuncu ve müzisyen Jared Leto tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarını ileri sürdü. Leto hakkında geçen senelerde de benzer suçlamalar yöneltilmiş, şarkıcı suçlamaları reddetmişti.
Oscar ödüllü oyuncu ve rock grubu Thirty Seconds to Mars'ın solisti Jared Leto hakkında, BBC'nin hazırladığı belgeselde dört kadın tarafından cinsel suç iddiaları ortaya atıldı.
Belgeselde konuşan kadınlar, olayların kendileri henüz reşit değilken veya genç yaşlardayken yaşandığını öne sürdü. İddialar arasında cinsel saldırı, reşit olmayan biriyle cinsel ilişki, cinsel içerikli tehdit ve çocuk yaşta cinsel amaçlı yönlendirme yer aldı.
Belgeselde toplam 10 kadın ifade verdi. Bunlardan dokuzu yaşadıklarını ilk kez kamuoyuyla paylaşırken, dört kadın iddialarının suç teşkil ettiğini savundu. Kadınlar, Leto ile 2002-2016 yılları arasında tanıştıklarını, o dönem Leto'nun 30'lu ve 40'lı yaşlarında olduğunu belirtti.
Belgeselde yer alan kadınlardan biri, 17 yaşındayken bir otel odasında cinsel saldırıya uğradığını iddia ederken, bir diğeri 19 yaşındayken otel odasında cinsel saldırıyla tehdit edildiğini öne sürdü. Bir başka kadın ise 17 yaşındayken yaşının konuşulmasına rağmen bunun önemsenmediğini iddia etti. Dördüncü kadın ise 16 yaşındayken Leto'nun kendisine cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını ve daha sonra gizlilik sözleşmesi imzalamasının istendiğini ileri sürdü.
Belgeselde ayrıca başka kadınlar da genç yaşlarda Leto'dan cinsel içerikli telefon aramaları aldıklarını iddia ederken, grubun eski çalışanlarından iki kişi de Leto'nun genç kızlarla kurduğu ilişkilerin ekip içinde rahatsızlık yarattığını öne sürdü.
BBC, kadınların anlatımlarının bir kısmını döneme ait mesajlar, fotoğraflar ile aile bireyleri ve arkadaşlarının ifadeleriyle doğruladığını belirtirken, Jared Leto'nun iddialarla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermediğini aktardı. Haberde, Leto'nun geçen yıl benzer suçlamaları reddettiği de hatırlatıldı.