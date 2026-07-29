https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kalbi-duran-yarali-icin-sedyenin-uzerine-cikti-paramedigin-zamana-karsi-mucadelesi-gundem-oldu-1107634246.html
Kalbi duran yaralı için sedyenin üzerine çıktı: Paramediğin zamana karşı mücadelesi gündem oldu
Kalbi duran yaralı için sedyenin üzerine çıktı: Paramediğin zamana karşı mücadelesi gündem oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve olay yerinde kalbi duran 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e, olay yerine koşan... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T14:09+0300
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2026-07-29T14:09+0300
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aktiz'in olay yerinde kalbi durdu.Kazanın yaşandığı noktaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Özel Medicabil Hastanesi'ne ulaşan vatandaşların yardım istemesi üzerine acil serviste görevli paramedik Esma Akdeniz Özcan olay yerine koştu.Sedye üzerinde kesintisiz kalp masajı yaptıYaralının nabzının olmadığını belirleyen Esma Akdeniz Özcan, vakit kaybetmeden temel yaşam desteğine başladı.Hastaneden getirilen sedyeyle yaralının acil servise taşınması sırasında kalp masajını kesintisiz sürdürebilmek için sedyenin üzerine çıkan Özcan'ın müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından takdir mesajlarıyla karşılandı.'Tek düşündüğüm hastanın hayatıydı'AA muhabirine konuşan Esma Akdeniz Özcan, olay yerine ulaştığında hastanın nabzının olmadığını belirterek zaman kaybetmeden temel yaşam desteğine başladığını söyledi.Olay yeri ile acil servis arasındaki mesafenin kısa olmasına rağmen geçen her saniyenin kritik olduğuna dikkat çeken Özcan, "Hastaya etkili kalp masajını sürdürebilmek için sedyenin üzerine çıktım. O an kendimi hiç düşünmedim. Tek düşündüğüm hastanın hayatıydı." ifadelerini kullandı.Özcan, temel yaşam desteğinde dakikaların büyük önem taşıdüğünü belirterek, hastaya acil serviste yaklaşık 1,5 saat ileri yaşam desteği uygulandığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.Ayrıca sosyal medyada kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Merlin Bozkurt ise trafik kazalarında ilk dakikalarda yapılan doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.Temel yaşam desteğinin zamanında başlamasının hastaların yaşama tutunma şansını artırdığını vurgulayan Bozkurt, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti.Bozkurt, Esma Akdeniz Özcan'ın olay yerindeki refleksinin sağlık çalışanlarının meslek anlayışını yansıttığını belirterek, "Sağlık çalışanları için öncelik her zaman hastaya en kısa sürede ve en doğru müdahaleyi yapmaktır" dedi.
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Kalbi duran yaralı için sedyenin üzerine çıktı: Paramediğin zamana karşı mücadelesi gündem oldu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve olay yerinde kalbi duran 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e, olay yerine koşan paramedik Esma Akdeniz Özcan, hastaneye taşındığı sırada sedye üzerinde kesintisiz kalp masajı yaptı. Cep telefonu kamerasına yansıyan müdahale sosyal medyada gündem oldu.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aktiz'in olay yerinde kalbi durdu.
Kazanın yaşandığı noktaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Özel Medicabil Hastanesi'ne ulaşan vatandaşların yardım istemesi üzerine acil serviste görevli paramedik Esma Akdeniz Özcan olay yerine koştu.
Sedye üzerinde kesintisiz kalp masajı yaptı
Yaralının nabzının olmadığını belirleyen Esma Akdeniz Özcan, vakit kaybetmeden temel yaşam desteğine başladı.
Hastaneden getirilen sedyeyle yaralının acil servise taşınması sırasında kalp masajını kesintisiz sürdürebilmek için sedyenin üzerine çıkan Özcan'ın müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından takdir mesajlarıyla karşılandı.
'Tek düşündüğüm hastanın hayatıydı'
AA muhabirine konuşan Esma Akdeniz Özcan, olay yerine ulaştığında hastanın nabzının olmadığını belirterek zaman kaybetmeden temel yaşam desteğine başladığını söyledi.
Olay yeri ile acil servis arasındaki mesafenin kısa olmasına rağmen geçen her saniyenin kritik olduğuna dikkat çeken Özcan, "Hastaya etkili kalp masajını sürdürebilmek için sedyenin üzerine çıktım. O an kendimi hiç düşünmedim. Tek düşündüğüm hastanın hayatıydı." ifadelerini kullandı.
Özcan, temel yaşam desteğinde dakikaların büyük önem taşıdüğünü belirterek, hastaya acil serviste yaklaşık 1,5 saat ileri yaşam desteği uygulandığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.
Ayrıca sosyal medyada kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Merlin Bozkurt ise trafik kazalarında ilk dakikalarda yapılan doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.
Temel yaşam desteğinin zamanında başlamasının hastaların yaşama tutunma şansını artırdığını vurgulayan Bozkurt, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti.
Bozkurt, Esma Akdeniz Özcan'ın olay yerindeki refleksinin sağlık çalışanlarının meslek anlayışını yansıttığını belirterek, "Sağlık çalışanları için öncelik her zaman hastaya en kısa sürede ve en doğru müdahaleyi yapmaktır" dedi.