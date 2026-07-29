https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/engin-polatin-sosyal-medya-hesabi-erisime-kapatildi-1107634095.html
Engin Polat'ın sosyal medya hesabı erişime kapatıldı
Engin Polat'ın sosyal medya hesabı erişime kapatıldı
Sputnik Türkiye
Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'ın 2 milyon takipçili Instagram hesabına da erişim engeli getirildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T13:55+0300
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Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelinin ardından bu kez Engin Polat'ın 2 milyon takipçili Instagram hesabı da erişime kapatıldı.Edinilen bilgiye göre, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Engin Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verdi.Dilan Polat'ın tüm sosyal medya hesapları da kapatılmıştıSon olarak Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesi olayının ardından gündeme gelen Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları, "kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi" gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabının erişime kapatılmasının ardından yedek hesabını aktif hale getirmesi üzerine, TikTok, Facebook ve YouTube dahil tüm sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.Can Polat cinayeti sonrası süreçPolat çiftinin korumalığını yapan Can Polat, 3 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Çeşme Alaçatı'da, çiftin tatil yaptığı otelin önünde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiren-karar-maaslardan-otomatik-kesinti-donemi-basliyor-1107628912.html
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engin polat, sosyal medya, dilan polat, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, ankara
engin polat, sosyal medya, dilan polat, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, ankara
Engin Polat'ın sosyal medya hesabı erişime kapatıldı
Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'ın 2 milyon takipçili Instagram hesabına da erişim engeli getirildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu doğrultusunda erişim engeli kararı verdi.
Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelinin ardından bu kez Engin Polat'ın 2 milyon takipçili Instagram hesabı da erişime kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Engin Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verdi.
Dilan Polat'ın tüm sosyal medya hesapları da kapatılmıştı
Son olarak Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesi olayının ardından gündeme gelen Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları, "kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi" gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.
Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabının erişime kapatılmasının ardından yedek hesabını aktif hale getirmesi üzerine, TikTok, Facebook ve YouTube dahil tüm sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.
Can Polat cinayeti sonrası süreç
Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat, 3 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Çeşme Alaçatı'da, çiftin tatil yaptığı otelin önünde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.