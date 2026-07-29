https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kadikoy-rihtim-camisinin-insaati-basladi-ilk-kazik-cakildi-3-yilda-tamamlanmasi-bekleniyor-1107637354.html
Kadıköy Rıhtım Camisi'nin inşaatı başladı: İlk kazık çakıldı, 3 yılda tamamlanması bekleniyor
Kadıköy Rıhtım Camisi'nin inşaatı başladı: İlk kazık çakıldı, 3 yılda tamamlanması bekleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapımına ilk kazığın çakılmasıyla başlandı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T15:45+0300
2026-07-29T15:45+0300
2026-07-29T15:45+0300
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Kadıköy'de 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapımına ilk kazığın çakılmasıyla başlandı. Caminin yapılacağı alana 2 bin 100 kazığın çakılması planlanıyor. Zemin güçlendirmesi için 6 bine yakın jet groutun çakılacağı belirtilirken cami inşaatının 3 yılda tamamlanması öngörülüyor. 4 minareli olacak Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, uzun yıllardır yapılan çalışmaların ardından bugün inşaat çalışmasına başlandığını söyledi. Kaya, "2015 yılında başlayan planlama süreci ve ardından gelen hukuki süreçler hamdolsun netliğe kavuştu. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, sosyal ve kültürel tesisleriyle birlikte bir yaşam alanı olarak inşa etme sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz" dedi. Kaya, caminin 4 minareli olarak inşa edileceğini, içerisinde sanat atölyesi, kütüphane, konferans salonu, aşevi ve taziye evinini de bulunacağını belirtti. Deprem risklerine karşı önlemler alınacakCaminin yapılacağı alanda Dernek Başkan Yardımcısı İsrafil Kömürcü, "Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Alana 2100'e yakın kazık çakılacak buraya. Zemin güçlendirmesi için 6000'e yakın da jet grout çakılacak. İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz, buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde ve süratle tamamlamak" ifadelerini kullandı. Kömürcü cami inşaatının 3 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/toki-duyurdu-49-ilde-737-arsa-satisa-cikiyor-315-bin-liradan-basliyor-1107622696.html
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kadıköy, cami
Kadıköy Rıhtım Camisi'nin inşaatı başladı: İlk kazık çakıldı, 3 yılda tamamlanması bekleniyor
İstanbul Kadıköy'de 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapımına ilk kazığın çakılmasıyla başlandı.
Kadıköy'de 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapımına ilk kazığın çakılmasıyla başlandı. Caminin yapılacağı alana 2 bin 100 kazığın çakılması planlanıyor. Zemin güçlendirmesi için 6 bine yakın jet groutun çakılacağı belirtilirken cami inşaatının 3 yılda tamamlanması öngörülüyor.
Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, uzun yıllardır yapılan çalışmaların ardından bugün inşaat çalışmasına başlandığını söyledi. Kaya, "2015 yılında başlayan planlama süreci ve ardından gelen hukuki süreçler hamdolsun netliğe kavuştu. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, sosyal ve kültürel tesisleriyle birlikte bir yaşam alanı olarak inşa etme sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz" dedi. Kaya, caminin 4 minareli olarak inşa edileceğini, içerisinde sanat atölyesi, kütüphane, konferans salonu, aşevi ve taziye evinini de bulunacağını belirtti.
Deprem risklerine karşı önlemler alınacak
Caminin yapılacağı alanda Dernek Başkan Yardımcısı İsrafil Kömürcü, "Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Alana 2100'e yakın kazık çakılacak buraya. Zemin güçlendirmesi için 6000'e yakın da jet grout çakılacak. İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz, buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde ve süratle tamamlamak" ifadelerini kullandı. Kömürcü cami inşaatının 3 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.