https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/jeffrey-epsteinin-model-avcisi-olarak-bilinen-daniel-siad-fransada-evinde-olu-bulundu-1107461167.html

Jeffrey Epstein'ın 'model avcısı' olarak bilinen Daniel Siad Fransa'da evinde ölü bulundu

Jeffrey Epstein'ın 'model avcısı' olarak bilinen Daniel Siad Fransa'da evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Jeffrey Epstein'in suç ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen ve 'model avcısı' olarak tanınan Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu. ABD Adalet Bakanlığı... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T14:24+0300

2026-07-22T14:24+0300

2026-07-22T14:24+0300

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Jeffrey Epstein ile bağlantılı isimlerden Daniel Siad, Fransa'daki evinde ölü bulundu.Fransız basınında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı Epstein dosyalarında 2 binden fazla kez adı geçen ve Epstein'ın suç ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 69 yaşındaki İsveç vatandaşı Daniel Siad, 20 Temmuz'da Paris yakınlarındaki Hauts-de-Seine bölgesine bağlı Colombes kentindeki evinde ölü bulundu.Yetkililer, Siad'ın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Epstein dosyalarında binlerce kez adı geçtiABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Epstein dosyalarında, Daniel Siad'ın Jeffrey Epstein ile yoğun iletişim halinde olduğu ve genç kadınlara ulaşmak için aracı olarak kullanıldığı öne sürülüyordu.Dosyalarda yer alan yazışmalarda Siad'ın Epstein'e modellik yapmaya hazır reşit olmayan kız çocuklarından söz ettiği iddiaları da yer almıştı.Siad'ın, Epstein dosyalarında adı geçen Fransız model ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel ile birlikte çalıştığı biliniyor.Brunel de çocuklara ve modellere yönelik cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanırken 2022 yılında Fransa'daki cezaevinde ölü bulunmuştu.

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