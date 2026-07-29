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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/japonyada-meydana-gelen-siddetli-depremde-olu-sayisi-13e-yukseldi-1107616543.html
Japonya'da meydana gelen şiddetli depremde ölü sayısı 13'e yükseldi
Japonya'da meydana gelen şiddetli depremde ölü sayısı 13'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kyushu Adası'ndaki 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T04:47+0300
2026-07-29T04:47+0300
dünya
sanae takaichi
kyushu adası
japonya
deprem
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Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kyushu Adası'nın Kumamoto vilayetini etkileyen şiddetli depremin ardından can kaybının 13'e ulaştığını duyurdu.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Takaichi, yerel saatle 08.30 itibarıyla 13 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.Başbakan Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalanlara en kısa sürede ulaşabilmesi için tüm imkanların kullanılacağını da ifade etti.Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası, önce 7,1 büyüklüğünde, ardından 6.1 büyüklüğünde artçı depremle sarsılmıştı. Sarsıntıların ardından Ariake Körfezi ve Yatsushiro Körfezi kıyıları için tsunami uyarısı yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/turk-profesor-japonyada-71-buyuklugundeki-depremde-yasadiklarini-anlatti-soka-ugradim-1107608257.html
kyushu adası
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sanae takaichi, kyushu adası, japonya, deprem
sanae takaichi, kyushu adası, japonya, deprem

Japonya'da meydana gelen şiddetli depremde ölü sayısı 13'e yükseldi

04:47 29.07.2026
© REUTERS KYODOJaponya'da 7,1 büyüklüğünde deprem sonrasında meydana gelen alışveriş merkezindeki patlamada ölü ve yaralılar var
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem sonrasında meydana gelen alışveriş merkezindeki patlamada ölü ve yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© REUTERS KYODO
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Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kyushu Adası'ndaki 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kyushu Adası'nın Kumamoto vilayetini etkileyen şiddetli depremin ardından can kaybının 13'e ulaştığını duyurdu.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Takaichi, yerel saatle 08.30 itibarıyla 13 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.
Başbakan Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalanlara en kısa sürede ulaşabilmesi için tüm imkanların kullanılacağını da ifade etti.
Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası, önce 7,1 büyüklüğünde, ardından 6.1 büyüklüğünde artçı depremle sarsılmıştı. Sarsıntıların ardından Ariake Körfezi ve Yatsushiro Körfezi kıyıları için tsunami uyarısı yapılmıştı.
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem sonrasında meydana gelen alışveriş merkezindeki patlamada ölü ve yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
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