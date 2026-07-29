https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/japonyada-meydana-gelen-siddetli-depremde-olu-sayisi-13e-yukseldi-1107616543.html
Japonya'da meydana gelen şiddetli depremde ölü sayısı 13'e yükseldi
Japonya'da meydana gelen şiddetli depremde ölü sayısı 13'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kyushu Adası'ndaki 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T04:47+0300
2026-07-29T04:47+0300
2026-07-29T04:47+0300
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sanae takaichi
kyushu adası
japonya
deprem
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Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kyushu Adası'nın Kumamoto vilayetini etkileyen şiddetli depremin ardından can kaybının 13'e ulaştığını duyurdu.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Takaichi, yerel saatle 08.30 itibarıyla 13 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.Başbakan Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalanlara en kısa sürede ulaşabilmesi için tüm imkanların kullanılacağını da ifade etti.Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası, önce 7,1 büyüklüğünde, ardından 6.1 büyüklüğünde artçı depremle sarsılmıştı. Sarsıntıların ardından Ariake Körfezi ve Yatsushiro Körfezi kıyıları için tsunami uyarısı yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/turk-profesor-japonyada-71-buyuklugundeki-depremde-yasadiklarini-anlatti-soka-ugradim-1107608257.html
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sanae takaichi, kyushu adası, japonya, deprem
sanae takaichi, kyushu adası, japonya, deprem
Japonya'da meydana gelen şiddetli depremde ölü sayısı 13'e yükseldi
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kyushu Adası'ndaki 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kyushu Adası'nın Kumamoto vilayetini etkileyen şiddetli depremin ardından can kaybının 13'e ulaştığını duyurdu.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Takaichi, yerel saatle 08.30 itibarıyla 13 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.
Başbakan Takaichi, arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalanlara en kısa sürede ulaşabilmesi için tüm imkanların kullanılacağını da ifade etti.
Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası, önce 7,1 büyüklüğünde, ardından 6.1 büyüklüğünde artçı depremle sarsılmıştı. Sarsıntıların ardından Ariake Körfezi ve Yatsushiro Körfezi kıyıları için tsunami uyarısı yapılmıştı.