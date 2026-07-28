https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/turk-profesor-japonyada-71-buyuklugundeki-depremde-yasadiklarini-anlatti-soka-ugradim-1107608257.html
Türk profesör Japonya'da 7.1 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını anlattı: Şoka uğradım
Türk profesör Japonya'da 7.1 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını anlattı: Şoka uğradım
Sputnik Türkiye
Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halilibrahim Çiftçi, Japonya'da depreme yakalandı o anlar da yaşananları anlattı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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japonya
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Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremi yaşayan Türk profesör o anları anlattı. Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halilibrahim Çiftçi, deprem anında arabasında olduğunu belirterek, "Trafik ışıklarında sağa doğru dönerken deprem oldu, 40 saniye gibi. Araçta şoka uğradım. Üst geçitte ve sokakta lambalar sallanıyordu" dedi. Eyalete 1 ay önce geldi Prof. Dr. Halilibrahim Çiftçi, eyalete 1 ay önce geldiğini ve büyük bir deprem atlattıklarını dile getirirken, deprem anında hastane randevusundan çıktığını ve üniversite yerleşkesine doğru yolda olduğunu söyledi. Aracındayken depremin gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Çiftçi, deprem sonrası yaşanan trafik koşulları dolayısıyla 25 dakikalık yolun 2 saate sürdüğünü dile getirdi. Yaşadığı evin, çatısı ve duvarları çöken Aeon Mall alışveriş merkezine 5 kilometre mesafede olduğunu kaydeden Çiftçi, "Vardığımda üniversitede herkes dışarı çıkmıştı. Sonra içeri girdik ancak yeniden sarsıntı oldu. Cihazlarımız yerinden oynamıştı, hasarlar vardı." diye konuştu.Artçılar devam ediyorİş takvimi doğrultusunda eylül ortasına kadar Kumamoto'da kalacağını kaydeden Çiftçi, şunları kaydetti:"Üniversite yönetiminden 'güvenli değilse korunaklı yerlere geçin' uyarısının yer aldığı e-posta gönderildi. Komşum trenle şehir merkezine 30 dakikalık mesafedeki yolu 3 saatte kat edebilmiş. debilmiş. Artçılar da devam ediyor. Çok fazla ambulans geçiyor. Otobüs ve trenler tamamıyla durduruldu."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1107593004.html
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japonya, kumamoto, deprem
Türk profesör Japonya'da 7.1 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını anlattı: Şoka uğradım
Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halilibrahim Çiftçi, Japonya'da depreme yakalandı o anlar da yaşananları anlattı.
Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremi yaşayan Türk profesör o anları anlattı. Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halilibrahim Çiftçi, deprem anında arabasında olduğunu belirterek, "Trafik ışıklarında sağa doğru dönerken deprem oldu, 40 saniye gibi. Araçta şoka uğradım. Üst geçitte ve sokakta lambalar sallanıyordu" dedi.
Prof. Dr. Halilibrahim Çiftçi, eyalete 1 ay önce geldiğini ve büyük bir deprem atlattıklarını dile getirirken, deprem anında hastane randevusundan çıktığını ve üniversite yerleşkesine doğru yolda olduğunu söyledi. Aracındayken depremin gerçekleştiğini anlatan Prof. Dr. Çiftçi, deprem sonrası yaşanan trafik koşulları dolayısıyla 25 dakikalık yolun 2 saate sürdüğünü dile getirdi.
Yaşadığı evin, çatısı ve duvarları çöken Aeon Mall alışveriş merkezine 5 kilometre mesafede olduğunu kaydeden Çiftçi, "Vardığımda üniversitede herkes dışarı çıkmıştı. Sonra içeri girdik ancak yeniden sarsıntı oldu. Cihazlarımız yerinden oynamıştı, hasarlar vardı." diye konuştu.
İş takvimi doğrultusunda eylül ortasına kadar Kumamoto'da kalacağını kaydeden Çiftçi, şunları kaydetti:
"Üniversite yönetiminden 'güvenli değilse korunaklı yerlere geçin' uyarısının yer aldığı e-posta gönderildi. Komşum trenle şehir merkezine 30 dakikalık mesafedeki yolu 3 saatte kat edebilmiş. debilmiş. Artçılar da devam ediyor. Çok fazla ambulans geçiyor. Otobüs ve trenler tamamıyla durduruldu."