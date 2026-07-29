https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/japonya-depreminden-saniyeler-once-kedinin-davranisi-viral-oldu-sarsintiyi-onceden-mi-hissetti-1107634801.html

Japonya depreminden saniyeler önce kedinin davranışı viral oldu: Sarsıntıyı önceden mi hissetti?

Japonya depreminden saniyeler önce kedinin davranışı viral oldu: Sarsıntıyı önceden mi hissetti?

Sputnik Türkiye

Dün Japonya'yı vuran 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada yayılan bir videoda, bir kedinin sarsıntı başlamadan yalnızca birkaç saniye önce huzursuzlanarak çevresini dikkatle kontrol ettiği görülüyor.

2026-07-29T14:12+0300

2026-07-29T14:12+0300

2026-07-29T14:12+0300

yaşam

japonya

deprem

kumamoto

kyushu adası

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Evcil hayvan kamerasına yansıyan görüntülerde kedi önce yatağın üzerinde sakin şekilde uzanıyor. Ardından aniden irkilerek ayağa kalkıyor ve çevresini dikkatle izlemeye başlıyor. Saniyeler sonra ise deprem meydana geliyor. Oda şiddetle sallanırken içerideki çeşitli eşyaların yere düştüğü görülüyor.Görüntüler, hayvanların büyük depremleri insanlar hissetmeden önce algılayabildiği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak bilim insanları, hayvanların depremleri önceden kesin olarak tahmin edebildiğine dair güçlü bilimsel kanıt bulunmadığını, bazı hayvanların ise depremden hemen önce oluşan titreşimleri veya sesleri insanlardan daha erken algılayabileceğini belirtiyor.Depremde en az 13 kişi hayatını kaybettiDeprem, Japonya'nın güneybatısındaki Kyushu Adası'nda bulunan Kumamoto eyaletini vurdu. Sarsıntı büyük çaplı yıkıma yol açarken yangınlar çıktı ve binlerce ev elektriksiz kaldı.Japon yetkililer, çöken binaların altında kalanlar nedeniyle en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Depremin ardından açıklama yapan yetkililer, can kayıplarının yanı sıra çöken binalar, yangınlar ve hasar gören yolların bulunduğunu bildirdi.9 binden fazla kişi tahliye merkezlerindeHükümet Sözcüsü Minoru Kihara, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kumamoto ve Fukuoka'nın da aralarında bulunduğu beş eyalette 9 bin 186 kişinin toplam 506 tahliye merkezine yerleştirildiğini söyledi.Yetkililer ayrıca 7 kişinin ağır, 29 kişinin ise hafif yaralandığını duyurdu.Alışveriş merkezi ve fabrikada hasarDepremden en fazla etkilenen noktalardan biri Kashima kentindeki bir alışveriş merkezi oldu. Yetkililer, gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonrası binanın bazı bölümlerinin çöktüğünü açıkladı.Enkazdan sekiz kişi sağ olarak kurtarılırken, içeride mahsur kalan kişi sayısının henüz netleştirilemediği bildirildi.Yatsushiro kentindeki Nippon Paper Industries fabrikasında ise hasar gören bacanın kısmen çökmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Yerel yetkililer, tesiste 9 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.Deprem, köprülerde, karayollarında ve ulaşım altyapısında da ciddi hasara yol açtı. Bir yaya köprüsü nehre çökerken, bir yük treninin de raydan çıkarak devrildiği bildirildi.Dünyanın en aktif deprem kuşaklarındanYaklaşık 125 milyon nüfusa sahip Japonya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında bulunuyor. Ülkede her yıl yaklaşık bin 500 deprem meydana geliyor ve dünya genelindeki depremlerin yaklaşık yüzde 18'i Japonya'da yaşanıyor.Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamiyle tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamış, yaklaşık 18 bin 500 kişi hayatını kaybetmiş veya kaybolmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugundeki-depremin-ardindan-avmde-patlama-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1107603598.html

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kumamoto

kyushu adası

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