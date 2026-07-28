https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugundeki-depremin-ardindan-avmde-patlama-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1107603598.html

Japonya'da 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından AVM'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Japonya'da 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından AVM'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. AVM'deki insanların mahsur... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T14:59+0300

2026-07-28T14:59+0300

2026-07-28T15:08+0300

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Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir alışveriş merkezinde yaşanan patlama ve kısmi çökme sonucu çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı, ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, Tokyo'da yaptığı açıklamada, depremin yol açtığı hasarın boyutunun henüz tam olarak belirlenemediğini söyledi.Takaiçi, bazı bölgelerde elektrik kesintileri ve yangınlar yaşandığını, yol ve köprülerde hasar meydana geldiğini, binaların çöktüğünü belirterek vatandaşlara güvenli alanlara tahliye olmaları çağrısında bulundu.Alışveriş merkezinde patlamaİtfaiye ekipleri, depremin ardından Aeon alışveriş merkezinde meydana gelen patlama nedeniyle çok sayıda kişinin mahsur kaldığını açıkladı.Japon basınında yer alan haberlere göre polis, olayda "çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini" değerlendiriyor.Aeon şirketi ise müşteriler ve çalışanların ilk depremin hemen ardından tahliye edildiğini, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.En az 50 yaralıNHK'nin aktardığına göre bir hastaneye en az 50 yaralı sevk edildi. Deprem sırasında hareket halindeki hızlı trende bulunan bazı yolcuların da yaralandığı bildirildi.Afet yönetim kurumu yaklaşık 300 bin kişiye tahliye çağrısı yaparken, Başbakan Takaichi arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek vermek üzere 3 bin 600 askerin görevlendirildiğini açıkladı.Ulaşım durdu, elektrik kesildiKyuşu bölgesine elektrik ve enerji hizmeti sunan bir şirket, deprem nedeniyle yaklaşık 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.Bölgenin demiryolu şirketi ise hızlı trenler dahil tüm demir yolu seferlerini durdururken, Kumamoto Havalimanı pistini kapattı. Çok sayıda uçuş iptal edilirken bazı seferler farklı havalimanlarına yönlendirildi.Mobil iletişim operatörleri enerji kesintileri ve iletim hatlarındaki arızalar nedeniyle haberleşmede aksaklıklar yaşandığını açıkladı.Artçı sarsıntı uyarısıJaponya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Kumamoto kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunduğunu belirterek, bölgede yaklaşık bir hafta boyunca güçlü artçı sarsıntılar ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.Depremin ardından verilen tsunami uyarısı ise daha sonra kaldırıldı. Öte yandan nükleer düzenleme kurumu, bölgedeki nükleer santrallerde herhangi bir olağan dışı durum tespit edilmediğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1107593004.html

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