https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/iran-dondurulmus-varliklarimizdan-pay-alanlar-hurmuz-bogazindan-gecemeyecek-1107606969.html
İran: Dondurulmuş varlıklarımızdan pay alanlar Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek
İran: Dondurulmuş varlıklarımızdan pay alanlar Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek
Sputnik Türkiye
İran, hasar gören gemileri için İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazminat alan hiç kimsenin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T16:44+0300
2026-07-28T16:44+0300
2026-07-28T16:44+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
i̇ran
hürmüz boğazı
haberler
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İran devlet medyasına göre, İran'ın ortak askeri komutanlığı bugün yaptığı açıklamada, hasar gören gemileri için İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazminat alan hiçbir şirket veya ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.Askeri komutanlık sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez'de İran tarafından hasar gören gemilerin İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla tazmin edileceği uyarısını reddetti.Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, 24 Temmuz’da Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Aksi bildirilene kadar bu açıklama geçerli olmak üzere, bundan böyle gemilere, yüklere veya bunlarla bağlantılı herhangi bir şeye verilen tüm zararlar, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Trump'ın açıklamasına yanıt vererek, nakliye zararlarının karşılanması amacıyla varlıklara el konulmasının "son derece tehlikeli bir emsal" oluşturacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugundeki-depremin-ardindan-avmde-patlama-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1107603598.html
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donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler
donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler
İran: Dondurulmuş varlıklarımızdan pay alanlar Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek
İran, hasar gören gemileri için İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazminat alan hiç kimsenin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.
İran devlet medyasına göre, İran'ın ortak askeri komutanlığı bugün yaptığı açıklamada, hasar gören gemileri için İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazminat alan hiçbir şirket veya ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.
Askeri komutanlık sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez'de İran tarafından hasar gören gemilerin İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla tazmin edileceği uyarısını reddetti.
Tahran, daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz taşımacılığındaki zararları İran varlıklarıyla karşılama tehdidini 'son derece tehlikeli bir emsal'
olarak nitelendirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Temmuz’da Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Aksi bildirilene kadar bu açıklama geçerli olmak üzere, bundan böyle gemilere, yüklere veya bunlarla bağlantılı herhangi bir şeye verilen tüm zararlar, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Trump'ın açıklamasına yanıt vererek, nakliye zararlarının karşılanması amacıyla varlıklara el konulmasının "son derece tehlikeli bir emsal" oluşturacağını söyledi.