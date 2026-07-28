https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/iran-dondurulmus-varliklarimizdan-pay-alanlar-hurmuz-bogazindan-gecemeyecek-1107606969.html

İran: Dondurulmuş varlıklarımızdan pay alanlar Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek

İran: Dondurulmuş varlıklarımızdan pay alanlar Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyecek

Sputnik Türkiye

İran, hasar gören gemileri için İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazminat alan hiç kimsenin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T16:44+0300

2026-07-28T16:44+0300

2026-07-28T16:44+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

hürmüz boğazı

haberler

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İran devlet medyasına göre, İran'ın ortak askeri komutanlığı bugün yaptığı açıklamada, hasar gören gemileri için İran'ın dondurulmuş varlıklarından tazminat alan hiçbir şirket veya ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.Askeri komutanlık sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez'de İran tarafından hasar gören gemilerin İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla tazmin edileceği uyarısını reddetti.Trump ne demişti?ABD Başkanı Donald Trump, 24 Temmuz’da Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Aksi bildirilene kadar bu açıklama geçerli olmak üzere, bundan böyle gemilere, yüklere veya bunlarla bağlantılı herhangi bir şeye verilen tüm zararlar, ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Trump'ın açıklamasına yanıt vererek, nakliye zararlarının karşılanması amacıyla varlıklara el konulmasının "son derece tehlikeli bir emsal" oluşturacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/japonyada-71-buyuklugundeki-depremin-ardindan-avmde-patlama-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1107603598.html

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donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, haberler