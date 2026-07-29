https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/iran-savasi-patriot-ve-thaad-stoklarini-eritti-abdnin-fuze-savunmasinda-alarm-zilleri-caliyor-1107628101.html

İran savaşı Patriot ve THAAD stoklarını eritti: ABD'nin füze savunmasında alarm zilleri çalıyor

İran savaşı Patriot ve THAAD stoklarını eritti: ABD'nin füze savunmasında alarm zilleri çalıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin İran'la yürüttüğü savaş, Washington'ın en gelişmiş hava savunma sistemlerini ciddi ölçüde tüketti. CSIS analizine göre Patriot stokları yüzde 65'ten... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T12:37+0300

2026-07-29T12:37+0300

2026-07-29T12:37+0300

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ABD'nin İran'la yaşadığı son savaş, ülkenin gelişmiş füze savunma kapasitesiyle ilgili yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yayımlanan analizde, Patriot ve THAAD önleyici füze stoklarındaki hızlı düşüşün ABD'nin gelecekteki askeri operasyonlarını doğrudan etkileyebileceği belirtildi.Rapora göre, mühimmatın korunması amacıyla ABD ve Ortadoğu'daki müttefikleri, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı daha sınırlı sayıda önleyici kullanmak zorunda kalabilir. Bu durum ise düşman füzelerinin hava savunmasını aşma ihtimalini artırabilir."Üç yerine iki füze kullanılabilir"CSIS kıdemli danışmanı ve emekli deniz piyade albayı Mark Cancian, azalan mühimmat stoklarının savunma doktrinini değiştirebileceğini söyledi.Cancian'a göre ABD ordusu, tek bir hedefe karşı üç önleyici füze yerine iki füze kullanmayı tercih edebilir. Bu yöntemin stokların korunmasına katkı sağlayacağını ancak füzenin imha edilme ihtimalini azaltacağını belirten Cancian, bazı düşük riskli İran füzelerine karşı ise hiç önleyici kullanılmamasının da seçenekler arasında değerlendirilebileceğini ifade etti.ABD ordusu İran füzelerini önlediğini açıkladıFüze stoklarına ilişkin tartışmalar, ABD ordusunun salı günü yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.ABD ordusu, İran'ın Ortadoğu'daki Amerikan üslerine yönelik gerçekleştirdiği "sürpriz saldırı girişiminde" kullanılan çok sayıda balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de Başkan Donald Trump'ı mühimmat stoklarının durumu konusunda bilgilendirdiği ve mevcut seviyelerin İran'a yönelik askeri operasyonları etkileyebileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.Pentagon: ABD ordusu ihtiyaç duyduğu her şeye sahipPentagon ise füze stoklarındaki azalmaya rağmen ABD'nin askeri kapasitesinin zayıfladığı yönündeki değerlendirmeleri reddetti.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu belirterek, Başkan Trump'ın gerekli gördüğü her yerde ve zamanda operasyon düzenleyebilecek yeterli askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi.Parnell, ABD'nin farklı harekât bölgelerinde başarılı operasyonlar yürüttüğünü ve ülkenin çıkarlarını koruyacak geniş bir silah envanterini elinde bulundurduğunu savundu.Savaşın faturası 37,5 milyar dolara ulaştıABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre üyelerine yaptığı bilgilendirmede İran'la yürütülen savaşın bugüne kadarki maliyetinin 37,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.Pentagon, savaş sırasında tüketilen mühimmatın yerine konulması amacıyla Kongre'den 67 milyar dolarlık ek bütçe talep ederken, bu kaynağın önemli bölümünün Patriot ve THAAD gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinin yeniden üretiminde kullanılmasının planlandığı belirtildi.Öte yandan Demokratlar, sınırlı sayıdaki gelişmiş mühimmatın İran savaşında hızla tüketilmesini Trump yönetimine yönelik eleştirilerinin merkezine yerleştirdi.Patriot stokları yüzde 65'ten fazla azaldıCSIS'in kamuya açık bütçe belgeleri ve savunma verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, savaş öncesinde yaklaşık 2 bin 330 olan Patriot önleyici füze sayısı, nisan ayındaki ateşkes döneminde bin 30 seviyesine geriledi.Son çatışmaların ardından Patriot stokunun 759 ila 827 arasında olduğu tahmin edilirken, bu rakam savaş öncesine kıyasla yüzde 65'ten fazla düşüşe işaret ediyor.Benzer şekilde savaş öncesinde yaklaşık 452 adet olduğu değerlendirilen THAAD önleyici füze sayısı da önce 232-262 seviyesine indi. Sonraki üretimlerle stokların 234-278 bandına yükseldiği belirtilse de, mevcut miktarın savaş öncesine göre en az yüzde 38 daha düşük olduğu kaydedildi.Uzmanlar Çin senaryosuna dikkat çekiyorCSIS, mayıs ayında yayımladığı ayrı bir analizde, Patriot, THAAD ve Tomahawk seyir füzesi stoklarının savaş öncesi seviyeye çıkarılmasının en az üç yıl sürebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.Uzmanlar, mevcut stok kaybının yalnızca Ortadoğu'daki operasyonları değil, ABD'nin gelecekte Çin ile yaşanabilecek olası bir çatışmadaki caydırıcılık kapasitesini de olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.İran savaşında ölen ABD askeri sayısı 18'e yükseldiİran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırısında üç Amerikan askeri yaşamını yitirmişti.Bir gün sonra ise Irak'ta İran'a ait bir insansız hava aracının imhası sırasında bir ABD askerinin daha öldüğü açıklanmıştı.Son kayıplarla birlikte İran savaşı boyunca hayatını kaybeden ABD askeri sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

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