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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/iran-devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazinda-3-petrol-tankerini-hedef-aldik-1107619462.html
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını belirttiği 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T08:22+0300
2026-07-29T08:22+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
hürmüz boğazı
abd
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin "uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği" belirtildi.Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki "müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının" karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu.Ürdün'deki ABD üssü de hedef alındıİran Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.İran resmi medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, saldırının "ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık" gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "İran'a yönelik tehditler ve ABD güçlerinin çıkarlarına karşı yasa dışı ve düşmanca eylemleri devam ettiği sürece direnişin süreceği" vurgulanarak, ABD yönetiminin tehditlerine ve "yasa dışı müdahalelerine" son vermesi çağrısında bulunuldu.ABD ordusu ise daha önce İran tarafından Orta Doğu'daki ABD güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini açıklamış ve saldırı girişimini "beklenmedik bir saldırı girişimi" olarak nitelendirmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın hedef almaya çalıştığı yerin adını açıklamazken, İsrail basınında yer alan haberlerde İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne balistik füzeler fırlattığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/centcom-abd-ve-suudi-arabistan-irakta-iran-baglantili-teroristlere-karsi-operasyonlar-duzenledi-1107616432.html
i̇ran
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ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, abd
ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, abd

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık

08:22 29.07.2026
© Fotoğraf : NASAHürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası
Hürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf : NASA
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını belirttiği 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin "uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği" belirtildi.
Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki "müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının" karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu.

Ürdün'deki ABD üssü de hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.
İran resmi medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, saldırının "ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık" gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "İran'a yönelik tehditler ve ABD güçlerinin çıkarlarına karşı yasa dışı ve düşmanca eylemleri devam ettiği sürece direnişin süreceği" vurgulanarak, ABD yönetiminin tehditlerine ve "yasa dışı müdahalelerine" son vermesi çağrısında bulunuldu.
ABD ordusu ise daha önce İran tarafından Orta Doğu'daki ABD güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini açıklamış ve saldırı girişimini "beklenmedik bir saldırı girişimi" olarak nitelendirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın hedef almaya çalıştığı yerin adını açıklamazken, İsrail basınında yer alan haberlerde İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne balistik füzeler fırlattığı belirtilmişti.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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