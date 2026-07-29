CENTCOM: ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta 'İran bağlantılı teröristlere' karşı operasyonlar düzenledi
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
ABD Merkez Komutanlığı, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 'terörist' unsurlara yönelik ortak hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran bağlantılı 'teröristleri' hedef aldığı iddia edilen hassas hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"ABD Merkez Komutanlığı ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri, 28 Temmuz'da Irak'ta, İran yanlısı teröristlere karşı hassas vuruşlar gerçekleştirdi. Bu teröristler, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD güçlerine ve Suudi enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirilmişti"
Yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının, 'son 72 saatte Devrim Muhafızları tarafından yönlendirilen 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısına güçlü bir yanıt olarak' Irak'ın doğusundaki çok sayıda ikmal ve silah deposunu vurduğu iddia edildi.