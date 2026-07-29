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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/centcom-abd-ve-suudi-arabistan-irakta-iran-baglantili-teroristlere-karsi-operasyonlar-duzenledi-1107616432.html
CENTCOM: ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta 'İran bağlantılı teröristlere' karşı operasyonlar düzenledi
CENTCOM: ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta 'İran bağlantılı teröristlere' karşı operasyonlar düzenledi
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 'terörist' unsurlara yönelik ortak hava saldırıları... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T04:15+0300
2026-07-29T04:15+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
suudi arabistan
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran bağlantılı 'teröristleri' hedef aldığı iddia edilen hassas hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının, 'son 72 saatte Devrim Muhafızları tarafından yönlendirilen 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısına güçlü bir yanıt olarak' Irak'ın doğusundaki çok sayıda ikmal ve silah deposunu vurduğu iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-senatosu-yeni-ulusal-istihbarat-direktorunu-onayladi-1107616305.html
abd
suudi arabistan
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abd, suudi arabistan, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, suudi arabistan, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

CENTCOM: ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta 'İran bağlantılı teröristlere' karşı operasyonlar düzenledi

04:15 29.07.2026
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Merkez Komutanlığı, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 'terörist' unsurlara yönelik ortak hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran bağlantılı 'teröristleri' hedef aldığı iddia edilen hassas hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"ABD Merkez Komutanlığı ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri, 28 Temmuz'da Irak'ta, İran yanlısı teröristlere karşı hassas vuruşlar gerçekleştirdi. Bu teröristler, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD güçlerine ve Suudi enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirilmişti"
Yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının, 'son 72 saatte Devrim Muhafızları tarafından yönlendirilen 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısına güçlü bir yanıt olarak' Irak'ın doğusundaki çok sayıda ikmal ve silah deposunu vurduğu iddia edildi.
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