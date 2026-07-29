https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/centcom-abd-ve-suudi-arabistan-irakta-iran-baglantili-teroristlere-karsi-operasyonlar-duzenledi-1107616432.html

CENTCOM: ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta 'İran bağlantılı teröristlere' karşı operasyonlar düzenledi

CENTCOM: ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta 'İran bağlantılı teröristlere' karşı operasyonlar düzenledi

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 'terörist' unsurlara yönelik ortak hava saldırıları... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T04:15+0300

2026-07-29T04:15+0300

2026-07-29T04:15+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

suudi arabistan

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta İran bağlantılı 'teröristleri' hedef aldığı iddia edilen hassas hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının, 'son 72 saatte Devrim Muhafızları tarafından yönlendirilen 30'dan fazla insansız hava aracı saldırısına güçlü bir yanıt olarak' Irak'ın doğusundaki çok sayıda ikmal ve silah deposunu vurduğu iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-senatosu-yeni-ulusal-istihbarat-direktorunu-onayladi-1107616305.html

abd

suudi arabistan

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abd, suudi arabistan, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)