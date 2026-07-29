https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/ilk-kez-yapildi-turkiye-iran-sinirina-6-kilometrelik-celik-duvar-oruldu-1107627029.html

İlk kez yapıldı: Türkiye-İran sınırına 6 kilometrelik 'çelik duvar' örüldü

İlk kez yapıldı: Türkiye-İran sınırına 6 kilometrelik 'çelik duvar' örüldü

Sputnik Türkiye

Van'ın İran sınırında sürdürülen çalışmalar kapsamında Başkale'de 6 kilometrelik kesimde ilk kez modüler çelik duvar sistemi uygulandı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T11:58+0300

2026-07-29T11:58+0300

2026-07-29T11:58+0300

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Van'ın İran sınırında sürdürülen güvenlik duvarı çalışmaları kapsamında Başkale ilçesinde coğrafi şartların ağır olduğu 6 kilometrelik hat, ilk kez uygulanan modüler çelik duvar sistemiyle güçlendirildi. Başkale sınırındaki 6 kilometrelik kesimde ise ilk kez 1 metre beton zemin üzerine 5 metre çelik profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler çelik duvar sistemi uygulandı.305 kilometrelik duvarın 235 kilometresi tamamlandıÇaldıran, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerini kapsayan ve 2021'de başlatılan 305 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmalarının 235 kilometrelik bölümü tamamlandı. Başkale sınırındaki son etap olan 70 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor. Coğrafi şartların ağır, ulaşımın güç olduğu ilçe sınırındaki 6 kilometrelik kesimde ilk kez 1 metre beton zemin üzerine 5 metre çelik profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler çelik duvar sistemi uygulandı.Gelişmiş radar sistemleri ve gelişmiş sensörlerle destekleniyorİlçenin komşu ülkeyle sınırındaki kalan bölümlerde de beton duvar örme çalışmaları sürüyor.Sınır hattına yakın bölgeye kurulan taş ocağında üretilen beton bloklar, iş makineleriyle çalışma alanlarına taşınarak zorlu arazi koşullarına rağmen belirlenen noktalara etaplar halinde monte ediliyor. Hudut hattındaki güvenlik unsurları, elektro-optik ve asansörlü gözetleme kuleleri, termal kameralar, radar sistemleri ve gelişmiş sensörlerle destekleniyor. Engebeli arazide görev yapan hudut birlikleri, insansız hava araçları, dronlar ve uzaktan komuta edilebilen otonom insansız kara araçlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor. Menfezlerin bulunduğu bölgelere yerleştirilen fotokapan sistemleriyle olası geçişler anlık tespit ediliyor.Hudut hattında hava kaynaklı tehditlere karşı da çok katmanlı savunma sistemi kullanılıyor.İHA, dron ve paramotorlara karşı dronsavar sistemleri ile hava savunma topu ve taret (uçaksavar) monteli zırhlı personel taşıyıcıların görev yaptığı sınır hattında, keskin nişancı timleri ve komando birlikleri de kritik noktalarda konuşlandırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/martiya-eziyet-eden-yabanci-uyruklu-supheli-sinir-disi-edilecek-1107454032.html

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başkale, van, sınır, sınır ihlali, duvar, türkiye-i̇ran sınırı