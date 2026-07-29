https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/ilk-kez-gun-yuzunu-cikti-malazgirt-savas-alaninda-bizansa-ait-balista-ok-uclari-bulundu-1107623571.html

İlk kez gün yüzünü çıktı: Malazgirt Savaş Alanı'nda Bizans'a ait 'balista ok uçları' bulundu

İlk kez gün yüzünü çıktı: Malazgirt Savaş Alanı'nda Bizans'a ait 'balista ok uçları' bulundu

Sputnik Türkiye

Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen arkeolojik kazılarda 11. yüzyılda Bizans teknolojisini yansıtan 'balista ok uçları' ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T11:15+0300

2026-07-29T11:15+0300

2026-07-29T11:15+0300

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Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen arkeolojik kazılarda, 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular, Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatması sırasında kullanılan askeri teknolojiyi yansıtan önemli arkeolojik veriler arasına girdi. Heyecan verici keşif diyerek duyurduKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ersoy, Malazgirt'te yürüttükleri bilimsel çalışmaların, tarihin en önemli dönüm noktalarından birini arkeolojik verilerle aydınlatmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Malazgirt Savaş Alanı'nda bu yıl gerçekleştirilen araştırmalarda, 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçları ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Bu heyecan verici keşif, Malazgirt kuşatmasının bilinmeyen yönlerini aydınlatan en önemli bulgulardan biri olarak kayıtlara geçti. Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatırken kullandığı askeri teçhizata ait bu bulgular, Malazgirt'e giden sürecin daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sağlıyor."Bu önemli çalışmada emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, bilim kuruluna, akademisyenlere, uzmanlara ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Ersoy, "Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Sultan Alparslan'ı, kutlu ordusunu ve Malazgirt Zaferi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.Taşbaşı Mevkii'nde tarihi bulgular ortaya çıkarıldıBakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteğiyle 2020'de başlatılan Malazgirt Savaş Alanı'nın belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar kapsamında, Malazgirt İç Kalesi'nin yaklaşık 500 metre güneydoğusunda yer alan ve tarihi kaynaklarda "Taşbaşı Mevkii" olarak geçen stratejik alanda 11. yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan balista ok uçları gün yüzüne çıkarıldı.Aynı bölgede daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kuşatma oku ucu ile Bizans sikkesi bulundu.Bizans askeri teknolojisini gösteriyorYeni buluntular, Taşbaşı Mevkii'nin Malazgirt kuşatmasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanların ilk tipolojik incelemeleri, ele geçirilen balista ok uçlarının 11. yüzyıl Bizans askeri teçhizatına ait olduğunu ortaya koydu.Buluntular, Bizans İmparatoru Romen Diogenes'in 22-23 Ağustos 1071 tarihlerinde Malazgirt Kalesi'ni kuşatması sırasında kullanılan askeri teknolojiyi yansıtan önemli arkeolojik veriler arasında yer alıyor. Taşbaşı Mevkii, 1054'te Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in gerçekleştirdiği Malazgirt kuşatmasında da stratejik rol üstlendi. Malazgirt Savaş Alanı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen yeni bulgular, 1071 öncesindeki kuşatma sürecine ilişkin bilimsel verileri zenginleştirirken, Malazgirt Zaferi'ne giden tarihi sürecin daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasına katkı sunuyor.

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malazgirt, mehmet nuri ersoy, malazgirt zaferi, ok, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif