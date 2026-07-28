https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/italyada-sahte-antik-tiyatro-insa-etti-20-yil-boyunca-turistleri-dolandirdi-giris-ucreti-40-euro-1107589132.html

İtalya'da sahte antik tiyatro inşa etti, 20 yıl boyunca turistleri dolandırdı: Giriş ücreti 40 euro

İtalya'da sahte antik tiyatro inşa etti, 20 yıl boyunca turistleri dolandırdı: Giriş ücreti 40 euro

Sputnik Türkiye

İtalya'da antik Roma tiyatrosu izlenimi vermek için yaşlandırılmış taşlarla sahte bir yapı inşa eden 69 yaşındaki Franco Malosso, turistlerden 40 euro giriş... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T08:38+0300

2026-07-28T08:38+0300

2026-07-28T08:38+0300

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İtalya'nın Vicenza iline bağlı Arcugnano kasabasında antik bir arkeolojik alan gibi tanıtılan sahte tiyatroyu inşa ederek ziyaretçilerden giriş ücreti alan 69 yaşındaki Franco Malosso'nun cezası kesinleşti. İtalya Yargıtayı'nın onadığı kararla Malosso, izinsiz yapılaşma ve sanat eserinde sahtecilik suçlarından 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana kurulan yapı, "Berico Deniz Amfitiyatrosu" adıyla tanıtıldı. Neolitik, Roma ve Yunan dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu tarihi bir arkeolojik keşif olarak pazarlanan alanda konser, gösteri ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği öne sürüldü. Ziyaretçilerden ise kişi başına 40 avroya kadar giriş ücreti alındı.Ancak 2016 yılında Arcugnano Belediyesi'nin ihbarı üzerine Vicenza Savcılığı soruşturma başlattı. Carabinieri ekiplerinin incelemesinde, yapının antik bir eser olmadığı; yaşlandırılmış taşlar, beton sütunlar, alçı heykeller ve yapay göletten oluşan modern bir inşa olduğu belirlendi. Ayrıca yapının, doğal sit koruması altındaki bir yamaçta gerekli izinler alınmadan yapıldığı tespit edildi.İlk derece ve istinaf mahkemelerinde suçlu bulunan Malosso'nun avukatları, zaman aşımı hükümlerinin uygulanması ve cezanın kaldırılması talebiyle dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Savunma, sahte yapının "kimseyi kandıramayacak kadar amatör" olduğunu ileri sürdü. Ancak Yargıtay itirazları reddederek 2 yıl 4 aylık hapis cezasını kesinleştirdi.Mahkeme ayrıca Malosso'nun Arcugnano Belediyesi'ne tazminat ödemesine, sahte tiyatro ile diğer kaçak yapıların yıkılarak arazinin eski haline getirilmesine hükmetti. Buna rağmen sahte tiyatro bugüne kadar kaldırılmadı.

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