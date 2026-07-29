https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/husilerden-abd-ve-suudi-arabistana-sert-tepki-irak-saldirisini-hukuk-disi-mudahale-ilan-ettiler-1107627749.html

Husilerden ABD ve Suudi Arabistan'a sert tepki: Irak saldırısını 'hukuk dışı müdahale' ilan ettiler

Husilerden ABD ve Suudi Arabistan'a sert tepki: Irak saldırısını 'hukuk dışı müdahale' ilan ettiler

Sputnik Türkiye

Yemen'deki Husiler, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak topraklarına düzenlediği ortak hava operasyonunu sert ifadelerle kınadı. Ensarullah Hareketi, saldırının... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T12:33+0300

2026-07-29T12:33+0300

2026-07-29T12:33+0300

dünya

suudi arabistan

irak

haşdi şabi

irak hükümeti

husiler

abd

abd

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080131907_0:186:2978:1861_1920x0_80_0_0_2babdd90e83b5f32587b0289ad7968c5.jpg

Yemen'deki Ensarullah Hareketi (Husiler) Siyasi Bürosu, ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak'ta gerçekleştirilen ortak hava operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı.29 Temmuz tarihli açıklamada operasyon, "hukuk dışı ve haksız bir müdahale" olarak nitelendirilirken, saldırının uluslararası hukuk ile uluslararası normları açık biçimde ihlal ettiği öne sürüldü.'Irak'ın cevap verme hakkı saklıdır'Husilerin açıklamasında, Irak Hükümeti, silahlı kuvvetleri ve Irak halkının söz konusu saldırıya karşı gerekli karşılığı verme hakkına sahip olduğu savunuldu.Açıklamada, operasyonun Irak'ın egemenliğini hedef aldığı belirtilerek, ülkenin meşru müdafaa hakkına vurgu yapıldı.Operasyonun gerekçesi İHA saldırıları olduHusilerin tepkisi, ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının Irak'ın farklı vilayetlerinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri noktalar, mühimmat depoları ve lojistik merkezlerini hedef alan hava operasyonunun ardından geldi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, operasyonun son dönemde Irak topraklarından Suudi petrol tesisleri ile bölgedeki ABD üslerine düzenlenen 30'dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısına misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.Haşdi Şabi: Egemenliğe açık ihlalHava saldırılarının ardından açıklama yapan Haşdi Şabi, resmi askeri unsurlarının hedef alınmasının Irak'ın egemenliğine doğrudan bir ihlal olduğunu savundu.Açıklamada, saldırıların yalnızca askeri tesisleri değil, aynı zamanda Irak'ın güvenlik mimarisini ve devlet otoritesini hedef aldığı ifade edilerek, yaşananların bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/ilk-kez-yapildi-turkiye-iran-sinirina-6-kilometrelik-celik-duvar-oruldu-1107627029.html

suudi arabistan

irak

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, irak, haşdi şabi, irak hükümeti, husiler, abd, abd, ortadoğu