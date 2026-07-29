https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/husilerden-abd-ve-suudi-arabistana-sert-tepki-irak-saldirisini-hukuk-disi-mudahale-ilan-ettiler-1107627749.html
Husilerden ABD ve Suudi Arabistan'a sert tepki: Irak saldırısını 'hukuk dışı müdahale' ilan ettiler
Husilerden ABD ve Suudi Arabistan'a sert tepki: Irak saldırısını 'hukuk dışı müdahale' ilan ettiler
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husiler, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak topraklarına düzenlediği ortak hava operasyonunu sert ifadelerle kınadı. Ensarullah Hareketi, saldırının... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T12:33+0300
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Yemen'deki Ensarullah Hareketi (Husiler) Siyasi Bürosu, ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak'ta gerçekleştirilen ortak hava operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı.29 Temmuz tarihli açıklamada operasyon, "hukuk dışı ve haksız bir müdahale" olarak nitelendirilirken, saldırının uluslararası hukuk ile uluslararası normları açık biçimde ihlal ettiği öne sürüldü.'Irak'ın cevap verme hakkı saklıdır'Husilerin açıklamasında, Irak Hükümeti, silahlı kuvvetleri ve Irak halkının söz konusu saldırıya karşı gerekli karşılığı verme hakkına sahip olduğu savunuldu.Açıklamada, operasyonun Irak'ın egemenliğini hedef aldığı belirtilerek, ülkenin meşru müdafaa hakkına vurgu yapıldı.Operasyonun gerekçesi İHA saldırıları olduHusilerin tepkisi, ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının Irak'ın farklı vilayetlerinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri noktalar, mühimmat depoları ve lojistik merkezlerini hedef alan hava operasyonunun ardından geldi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, operasyonun son dönemde Irak topraklarından Suudi petrol tesisleri ile bölgedeki ABD üslerine düzenlenen 30'dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısına misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.Haşdi Şabi: Egemenliğe açık ihlalHava saldırılarının ardından açıklama yapan Haşdi Şabi, resmi askeri unsurlarının hedef alınmasının Irak'ın egemenliğine doğrudan bir ihlal olduğunu savundu.Açıklamada, saldırıların yalnızca askeri tesisleri değil, aynı zamanda Irak'ın güvenlik mimarisini ve devlet otoritesini hedef aldığı ifade edilerek, yaşananların bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/ilk-kez-yapildi-turkiye-iran-sinirina-6-kilometrelik-celik-duvar-oruldu-1107627029.html
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suudi arabistan, irak, haşdi şabi, irak hükümeti, husiler, abd, abd, ortadoğu
suudi arabistan, irak, haşdi şabi, irak hükümeti, husiler, abd, abd, ortadoğu
Husilerden ABD ve Suudi Arabistan'a sert tepki: Irak saldırısını 'hukuk dışı müdahale' ilan ettiler
Yemen'deki Husiler, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak topraklarına düzenlediği ortak hava operasyonunu sert ifadelerle kınadı. Ensarullah Hareketi, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunurken, Irak Hükümeti ile halkının misilleme hakkı bulunduğunu açıkladı.
Yemen'deki Ensarullah Hareketi (Husiler) Siyasi Bürosu, ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak'ta gerçekleştirilen ortak hava operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
29 Temmuz tarihli açıklamada operasyon, "hukuk dışı ve haksız bir müdahale" olarak nitelendirilirken, saldırının uluslararası hukuk ile uluslararası normları açık biçimde ihlal ettiği öne sürüldü.
'Irak'ın cevap verme hakkı saklıdır'
Husilerin açıklamasında, Irak Hükümeti
, silahlı kuvvetleri ve Irak
halkının söz konusu saldırıya karşı gerekli karşılığı verme hakkına sahip olduğu savunuldu.
Açıklamada, operasyonun Irak'ın egemenliğini hedef aldığı belirtilerek, ülkenin meşru müdafaa hakkına vurgu yapıldı.
Operasyonun gerekçesi İHA saldırıları oldu
Husilerin tepkisi, ABD
ve Suudi Arabistan
savaş uçaklarının Irak'ın farklı vilayetlerinde bulunan Haşdi Şabi'ye
ait askeri noktalar, mühimmat depoları ve lojistik merkezlerini hedef alan hava operasyonunun ardından geldi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)
ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı
tarafından yapılan ortak açıklamada, operasyonun son dönemde Irak topraklarından Suudi petrol tesisleri ile bölgedeki ABD üslerine düzenlenen 30'dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısına
misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Haşdi Şabi: Egemenliğe açık ihlal
Hava saldırılarının ardından açıklama yapan Haşdi Şabi, resmi askeri unsurlarının hedef alınmasının Irak'ın egemenliğine doğrudan bir ihlal olduğunu savundu.
Açıklamada, saldırıların yalnızca askeri tesisleri değil, aynı zamanda Irak'ın güvenlik mimarisini ve devlet otoritesini hedef aldığı ifade edilerek, yaşananların bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunuldu.