https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/hizbullah-milletvekili-lubnanda-ateskes-ve-israilin-cekilmesi-islamabaddaki-anlasma-cercevesinde-1107636286.html
Hizbullah milletvekili: Lübnan'da ateşkes ve İsrail'in çekilmesi, İslamabad'daki anlaşma çerçevesinde olabilir
Hizbullah milletvekili: Lübnan'da ateşkes ve İsrail'in çekilmesi, İslamabad'daki anlaşma çerçevesinde olabilir
Sputnik Türkiye
Lübnan'da yaşanan gelişmelere ilişkin demeç veren El Mekdad, İsrail'in ülkeden çıkışı konusunda İslamabad anlaşmasına güvendiklerini söyledi. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T15:02+0300
2026-07-29T15:02+0300
2026-07-29T15:02+0300
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Hizbullah'ın parlamentodaki grubunun başkan yardımcısı Ali El Mekdad, Lübnan'da tam ve kapsamlı bir ateşkes ile İsrail güçlerinin çekilmesinin yalnızca İslamabad'daki anlaşmada öngörülen hüküm sayesinde mümkün olabileceğini belirtti.Sputnik'e konuşan El Mekdad, çerçeve anlaşmasının ilk aşamasının başarısız olduğunu belirterek, 'İsrail güçlerinin hiçbir yeniden konuşlanma olmaksızın Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin' temel talepleri olduğunu vurguladı. El Mekdad, İsrail'i Güney Lübnan'dan geri çekilmeye zorlamak için İslamabad anlaşmasındaki hükümlere güvendiklerini ifade etti.'ABD ve İsrail'in politikaları arasında fark yok'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Lübnanlı milletvekili, "ABD ve İsrail'in politikaları arasında hiçbir fark yok" diyerek Washington'ın tüm Ortadoğu'yu müzakere masasına yatırdığını kaydetti.El Mekdad, tarafların bölgede barışla ilgilenmediğini ve her türlü girişimi bloke ettiğini belirterek "Hiçbir tarafa güvenmiyoruz ve en kötüsünü bekliyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kizildenizde-yeni-donem-mi-kaynaklara-gore-husiler-ticari-gemilere-gecis-ucreti-planliyor-1107632307.html
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ortadoğu, abd, i̇srail, lübnan, i̇slamabad, hizbullah, sputnik
ortadoğu, abd, i̇srail, lübnan, i̇slamabad, hizbullah, sputnik
Hizbullah milletvekili: Lübnan'da ateşkes ve İsrail'in çekilmesi, İslamabad'daki anlaşma çerçevesinde olabilir
Lübnan'da yaşanan gelişmelere ilişkin demeç veren El Mekdad, İsrail'in ülkeden çıkışı konusunda İslamabad anlaşmasına güvendiklerini söyledi.
Hizbullah'ın parlamentodaki grubunun başkan yardımcısı Ali El Mekdad, Lübnan'da tam ve kapsamlı bir ateşkes ile İsrail güçlerinin çekilmesinin yalnızca İslamabad'daki anlaşmada öngörülen hüküm sayesinde mümkün olabileceğini belirtti.
Sputnik'e konuşan El Mekdad, çerçeve anlaşmasının ilk aşamasının başarısız olduğunu belirterek, 'İsrail güçlerinin hiçbir yeniden konuşlanma olmaksızın Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin' temel talepleri olduğunu vurguladı.
El Mekdad, İsrail'i Güney Lübnan'dan geri çekilmeye zorlamak için İslamabad anlaşmasındaki hükümlere güvendiklerini ifade etti.
'ABD ve İsrail'in politikaları arasında fark yok'
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Lübnanlı milletvekili, "ABD ve İsrail'in politikaları arasında hiçbir fark yok" diyerek Washington'ın tüm Ortadoğu'yu müzakere masasına yatırdığını kaydetti.
El Mekdad, tarafların bölgede barışla ilgilenmediğini ve her türlü girişimi bloke ettiğini belirterek "Hiçbir tarafa güvenmiyoruz ve en kötüsünü bekliyoruz" dedi.