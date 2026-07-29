https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/hizbullah-milletvekili-lubnanda-ateskes-ve-israilin-cekilmesi-islamabaddaki-anlasma-cercevesinde-1107636286.html

Hizbullah milletvekili: Lübnan'da ateşkes ve İsrail'in çekilmesi, İslamabad'daki anlaşma çerçevesinde olabilir

Hizbullah milletvekili: Lübnan'da ateşkes ve İsrail'in çekilmesi, İslamabad'daki anlaşma çerçevesinde olabilir

Sputnik Türkiye

Lübnan'da yaşanan gelişmelere ilişkin demeç veren El Mekdad, İsrail'in ülkeden çıkışı konusunda İslamabad anlaşmasına güvendiklerini söyledi. 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T15:02+0300

2026-07-29T15:02+0300

2026-07-29T15:02+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Hizbullah'ın parlamentodaki grubunun başkan yardımcısı Ali El Mekdad, Lübnan'da tam ve kapsamlı bir ateşkes ile İsrail güçlerinin çekilmesinin yalnızca İslamabad'daki anlaşmada öngörülen hüküm sayesinde mümkün olabileceğini belirtti.Sputnik'e konuşan El Mekdad, çerçeve anlaşmasının ilk aşamasının başarısız olduğunu belirterek, 'İsrail güçlerinin hiçbir yeniden konuşlanma olmaksızın Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin' temel talepleri olduğunu vurguladı. El Mekdad, İsrail'i Güney Lübnan'dan geri çekilmeye zorlamak için İslamabad anlaşmasındaki hükümlere güvendiklerini ifade etti.'ABD ve İsrail'in politikaları arasında fark yok'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Lübnanlı milletvekili, "ABD ve İsrail'in politikaları arasında hiçbir fark yok" diyerek Washington'ın tüm Ortadoğu'yu müzakere masasına yatırdığını kaydetti.El Mekdad, tarafların bölgede barışla ilgilenmediğini ve her türlü girişimi bloke ettiğini belirterek "Hiçbir tarafa güvenmiyoruz ve en kötüsünü bekliyoruz" dedi.

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