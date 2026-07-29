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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/hizbullah-milletvekili-lubnanda-ateskes-ve-israilin-cekilmesi-islamabaddaki-anlasma-cercevesinde-1107636286.html
Hizbullah milletvekili: Lübnan'da ateşkes ve İsrail'in çekilmesi, İslamabad'daki anlaşma çerçevesinde olabilir
Hizbullah milletvekili: Lübnan'da ateşkes ve İsrail'in çekilmesi, İslamabad'daki anlaşma çerçevesinde olabilir
Sputnik Türkiye
Lübnan'da yaşanan gelişmelere ilişkin demeç veren El Mekdad, İsrail'in ülkeden çıkışı konusunda İslamabad anlaşmasına güvendiklerini söyledi. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T15:02+0300
2026-07-29T15:02+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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hizbullah
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Hizbullah'ın parlamentodaki grubunun başkan yardımcısı Ali El Mekdad, Lübnan'da tam ve kapsamlı bir ateşkes ile İsrail güçlerinin çekilmesinin yalnızca İslamabad'daki anlaşmada öngörülen hüküm sayesinde mümkün olabileceğini belirtti.Sputnik'e konuşan El Mekdad, çerçeve anlaşmasının ilk aşamasının başarısız olduğunu belirterek, 'İsrail güçlerinin hiçbir yeniden konuşlanma olmaksızın Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin' temel talepleri olduğunu vurguladı. El Mekdad, İsrail'i Güney Lübnan'dan geri çekilmeye zorlamak için İslamabad anlaşmasındaki hükümlere güvendiklerini ifade etti.'ABD ve İsrail'in politikaları arasında fark yok'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Lübnanlı milletvekili, "ABD ve İsrail'in politikaları arasında hiçbir fark yok" diyerek Washington'ın tüm Ortadoğu'yu müzakere masasına yatırdığını kaydetti.El Mekdad, tarafların bölgede barışla ilgilenmediğini ve her türlü girişimi bloke ettiğini belirterek "Hiçbir tarafa güvenmiyoruz ve en kötüsünü bekliyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kizildenizde-yeni-donem-mi-kaynaklara-gore-husiler-ticari-gemilere-gecis-ucreti-planliyor-1107632307.html
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ortadoğu, abd, i̇srail, lübnan, i̇slamabad, hizbullah, sputnik
ortadoğu, abd, i̇srail, lübnan, i̇slamabad, hizbullah, sputnik

Hizbullah milletvekili: Lübnan'da ateşkes ve İsrail'in çekilmesi, İslamabad'daki anlaşma çerçevesinde olabilir

15:02 29.07.2026
© REUTERS Gil EliyahuLübnan’ın güneyinde "güvenli bölge" pilot uygulaması başlatıldı
Lübnan’ın güneyinde güvenli bölge pilot uygulaması başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© REUTERS Gil Eliyahu
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Lübnan'da yaşanan gelişmelere ilişkin demeç veren El Mekdad, İsrail'in ülkeden çıkışı konusunda İslamabad anlaşmasına güvendiklerini söyledi.
Hizbullah'ın parlamentodaki grubunun başkan yardımcısı Ali El Mekdad, Lübnan'da tam ve kapsamlı bir ateşkes ile İsrail güçlerinin çekilmesinin yalnızca İslamabad'daki anlaşmada öngörülen hüküm sayesinde mümkün olabileceğini belirtti.

Sputnik'e konuşan El Mekdad, çerçeve anlaşmasının ilk aşamasının başarısız olduğunu belirterek, 'İsrail güçlerinin hiçbir yeniden konuşlanma olmaksızın Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin' temel talepleri olduğunu vurguladı.

El Mekdad, İsrail'i Güney Lübnan'dan geri çekilmeye zorlamak için İslamabad anlaşmasındaki hükümlere güvendiklerini ifade etti.

'ABD ve İsrail'in politikaları arasında fark yok'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Lübnanlı milletvekili, "ABD ve İsrail'in politikaları arasında hiçbir fark yok" diyerek Washington'ın tüm Ortadoğu'yu müzakere masasına yatırdığını kaydetti.

El Mekdad, tarafların bölgede barışla ilgilenmediğini ve her türlü girişimi bloke ettiğini belirterek "Hiçbir tarafa güvenmiyoruz ve en kötüsünü bekliyoruz" dedi.
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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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