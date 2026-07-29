https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/hamasin-yeni-lideri-hayye-turkiyeye-geldi-bakan-fidandan-kritik-gorusme-1107646558.html

Hamas'ın yeni lideri Hayye Türkiye'ye geldi: Bakan Fidan'dan kritik görüşme

Hamas'ın yeni lideri Hayye Türkiye'ye geldi: Bakan Fidan'dan kritik görüşme

Sputnik Türkiye

Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hayye ve beraberindeki heyeti... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T22:44+0300

2026-07-29T22:44+0300

2026-07-29T22:44+0300

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Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barış sürecine desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, Hamas'ın bu süreçte üstlendiği rolü takdir ettiklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/bakan-fidan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1107561924.html

türki̇ye

ankara

gazze

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