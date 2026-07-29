https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/hamasin-yeni-lideri-hayye-turkiyeye-geldi-bakan-fidandan-kritik-gorusme-1107646558.html
Hamas'ın yeni lideri Hayye Türkiye'ye geldi: Bakan Fidan'dan kritik görüşme
Hamas'ın yeni lideri Hayye Türkiye'ye geldi: Bakan Fidan'dan kritik görüşme
Sputnik Türkiye
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hayye ve beraberindeki heyeti... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T22:44+0300
2026-07-29T22:44+0300
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Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barış sürecine desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, Hamas'ın bu süreçte üstlendiği rolü takdir ettiklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/bakan-fidan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1107561924.html
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türkiye, hakan fidan, ankara, gazze, hamas, filistin
türkiye, hakan fidan, ankara, gazze, hamas, filistin
Hamas'ın yeni lideri Hayye Türkiye'ye geldi: Bakan Fidan'dan kritik görüşme
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hayye ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barış sürecine desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, Hamas'ın bu süreçte üstlendiği rolü takdir ettiklerini ifade etti.