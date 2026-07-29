Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/hamasin-yeni-lideri-hayye-turkiyeye-geldi-bakan-fidandan-kritik-gorusme-1107646558.html
Hamas'ın yeni lideri Hayye Türkiye'ye geldi: Bakan Fidan'dan kritik görüşme
Hamas'ın yeni lideri Hayye Türkiye'ye geldi: Bakan Fidan'dan kritik görüşme
Sputnik Türkiye
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hayye ve beraberindeki heyeti... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T22:44+0300
2026-07-29T22:44+0300
türki̇ye
türkiye
hakan fidan
ankara
gazze
hamas
filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107646396_0:179:3070:1906_1920x0_80_0_0_3c7bfb12325f5b2095622e401ac079da.jpg
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barış sürecine desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, Hamas'ın bu süreçte üstlendiği rolü takdir ettiklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/bakan-fidan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1107561924.html
türki̇ye
ankara
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107646396_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_10f1a3d0e0ed478ffcb1e8588107e85b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, hakan fidan, ankara, gazze, hamas, filistin
türkiye, hakan fidan, ankara, gazze, hamas, filistin

Hamas'ın yeni lideri Hayye Türkiye'ye geldi: Bakan Fidan'dan kritik görüşme

22:44 29.07.2026
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
Abone ol
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hayye ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hayye ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede Fidan, Türkiye'nin Gazze'de barış sürecine desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, Hamas'ın bu süreçte üstlendiği rolü takdir ettiklerini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
DÜNYA
Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
26 Temmuz, 21:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала