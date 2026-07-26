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Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T21:02+0300
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dünya
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
bm genel sekreteri antonio guterres
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.Fidan'ın, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/arakci-zelenskiy-irana-ait-ticari-bir-gemiyi-hedef-aldi-ve-bir-denizcinin-olumune-neden-oldu-1107561305.html
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, bm genel sekreteri antonio guterres
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, bm genel sekreteri antonio guterres

Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

21:02 26.07.2026 (güncellendi: 21:03 26.07.2026)
© AADışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Antonio Guterres
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Fidan'ın, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
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