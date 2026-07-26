https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/bakan-fidan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1107561924.html
Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 26.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-26T21:02+0300
2026-07-26T21:02+0300
2026-07-26T21:03+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
bm genel sekreteri antonio guterres
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.Fidan'ın, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/arakci-zelenskiy-irana-ait-ticari-bir-gemiyi-hedef-aldi-ve-bir-denizcinin-olumune-neden-oldu-1107561305.html
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, bm genel sekreteri antonio guterres
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, bm genel sekreteri antonio guterres
Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
21:02 26.07.2026 (güncellendi: 21:03 26.07.2026)
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Fidan'ın, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.