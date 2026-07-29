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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/gelecek-partisi-siyasi-faaliyetlerini-sonlandirdi-1107644678.html
Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini sonlandırdı
Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini sonlandırdı
Sputnik Türkiye
Gelecek Partisi, siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T21:04+0300
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poli̇ti̇ka
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
siyaset
siyaset yasağı
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12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi, alınan kararla faaliyetlerine son verdi.Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 4 milletvekili bulunurken, ortak grup çalışmaları kapsamında bu milletvekillerinin tamamı Yeni Yol Grubu içerisinde yer alıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/gelecek-partisi-konya-milletvekili-ekici-ve-4-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-1096225307.html
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gelecek partisi, ahmet davutoğlu, siyaset, siyaset yasağı
gelecek partisi, ahmet davutoğlu, siyaset, siyaset yasağı

Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini sonlandırdı

21:04 29.07.2026 (güncellendi: 21:12 29.07.2026)
Gelecek Partisi
Gelecek Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
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Gelecek Partisi, siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.
12 Aralık 2019 tarihinde kurulan Gelecek Partisi, alınan kararla faaliyetlerine son verdi.
Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 4 milletvekili bulunurken, ortak grup çalışmaları kapsamında bu milletvekillerinin tamamı Yeni Yol Grubu içerisinde yer alıyordu.
Gelecek Partisi Konya Milletvekili Ekici ve 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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Gelecek Partisi Konya Milletvekili Ekici ve 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
14 Mayıs 2025, 16:34
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