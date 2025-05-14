https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/gelecek-partisi-konya-milletvekili-ekici-ve-4-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-1096225307.html

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Ekici ve 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Ekici ve 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Sputnik Türkiye

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ve 4 belediye başkanı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T16:34+0300

2025-05-14T16:34+0300

2025-05-14T16:34+0300

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Türkiye siyasetinde önemli bir gelişme yaşandı. Konya Milletvekili Hasan Ekici, mensubu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Ekici'nin parti değişimi, siyasette yeni bir dönemin sinyallerini verirken, aynı zamanda 4 belediye başkanının daha AK Parti saflarına geçmesiyle yankı uyandırdı.Rozetleri Erdoğan taktıAK Parti grup toplantısında gerçekleşen katılım töreninde, yeni isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bu tören, hem parti içi motivasyon hem de kamuoyu nezdinde siyasi bir mesaj niteliği taşıdı.İşte AK Parti’ye katılan belediye başkanlarıHasan Ekici'nin yanı sıra şu belediye başkanları da AK Parti'ye geçti:Bu başkanların katılımı, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki etkisini daha da artırdığına işaret ediyor.Hasan Ekici kimdir?Hasan Ekici, 2023 Genel Seçimlerinde Gelecek Partisi'nden Konya Milletvekili olarak TBMM’ye girmişti. Tarafsız kalmak yerine, aktif siyaset yürütme hedefiyle AK Parti’ye katıldığını belirtti.

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