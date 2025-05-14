https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/gelecek-partisi-konya-milletvekili-ekici-ve-4-belediye-baskani-ak-partiye-katildi-1096225307.html
Gelecek Partisi Konya Milletvekili Ekici ve 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Gelecek Partisi Konya Milletvekili Ekici ve 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Sputnik Türkiye
Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ve 4 belediye başkanı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T16:34+0300
2025-05-14T16:34+0300
2025-05-14T16:34+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
karakoçan
konya
gelecek partisi
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096225150_0:30:3031:1735_1920x0_80_0_0_4a58c68e5c23459406f62b7a9e2114f6.jpg
Türkiye siyasetinde önemli bir gelişme yaşandı. Konya Milletvekili Hasan Ekici, mensubu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Ekici'nin parti değişimi, siyasette yeni bir dönemin sinyallerini verirken, aynı zamanda 4 belediye başkanının daha AK Parti saflarına geçmesiyle yankı uyandırdı.Rozetleri Erdoğan taktıAK Parti grup toplantısında gerçekleşen katılım töreninde, yeni isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bu tören, hem parti içi motivasyon hem de kamuoyu nezdinde siyasi bir mesaj niteliği taşıdı.İşte AK Parti’ye katılan belediye başkanlarıHasan Ekici'nin yanı sıra şu belediye başkanları da AK Parti'ye geçti:Bu başkanların katılımı, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki etkisini daha da artırdığına işaret ediyor.Hasan Ekici kimdir?Hasan Ekici, 2023 Genel Seçimlerinde Gelecek Partisi'nden Konya Milletvekili olarak TBMM’ye girmişti. Tarafsız kalmak yerine, aktif siyaset yürütme hedefiyle AK Parti’ye katıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-putinle-istanbulda-gorusme-olasiligini-dislamiyorum-1096218813.html
karakoçan
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096225150_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_44299382f9addf06408427218265580c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, karakoçan, konya, gelecek partisi, tbmm
ak parti, karakoçan, konya, gelecek partisi, tbmm
Gelecek Partisi Konya Milletvekili Ekici ve 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ve 4 belediye başkanı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Bu siyasi gelişme, yerel yönetim dinamiklerinde önemli bir değişimi işaret ediyor. İşte AK Parti’ye katılan isimler ve detaylar.
Türkiye siyasetinde önemli bir gelişme yaşandı. Konya Milletvekili Hasan Ekici, mensubu olduğu Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Ekici'nin parti değişimi, siyasette yeni bir dönemin sinyallerini verirken, aynı zamanda 4 belediye başkanının daha AK Parti saflarına geçmesiyle yankı uyandırdı.
AK Parti grup toplantısında gerçekleşen katılım töreninde, yeni isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bu tören, hem parti içi motivasyon hem de kamuoyu nezdinde siyasi bir mesaj niteliği taşıdı.
İşte AK Parti’ye katılan belediye başkanları
Hasan Ekici'nin yanı sıra şu belediye başkanları da AK Parti'ye geçti:
Ali Üzlük
– Konya Ahırlı Belediye Başkanı
Fatih Orhan
– Konya Altınekin Belediye Başkanı
İbrahim Ergün
– Bitlis Aydınlar (Adilcevaz) Belde Belediye Başkanı
Ramazan Aydın
– Elazığ Sarıcan (Karakoçan) Belde Belediye Başkanı
Bu başkanların katılımı, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki etkisini daha da artırdığına işaret ediyor.
Hasan Ekici, 2023 Genel Seçimlerinde Gelecek Partisi'nden Konya Milletvekili olarak TBMM’ye girmişti. Tarafsız kalmak yerine, aktif siyaset yürütme hedefiyle AK Parti’ye katıldığını belirtti.