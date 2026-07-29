https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fsb-upa-efsanesini-curuttu-dergacyovun-sozde-tumeni-hic-var-olmadi-1107644253.html

FSB, UPA efsanesini çürüttü: ‘Dergaçyov’un sözde tümeni’ hiç var olmadı

FSB, UPA efsanesini çürüttü: ‘Dergaçyov’un sözde tümeni’ hiç var olmadı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), arşiv belgeleriyle UPA* komutanı Miroslav Simçiç’in 1945’te bir NKVD tümenini yok ettiği iddialarını çürüttü. FSB, olayın... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T20:41+0300

2026-07-29T20:41+0300

2026-07-29T20:41+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), arşiv belgelerini yayınlayarak, "Ukrayna İsyan Ordusu (UPA)* komutanı Miroslav Simçiç’in 1945’te bir NKVD (SSCB İçişleri Halk Komiserliği) "cezalandırıcı tümenini" imha ettiğine dair çağdaş Ukrayna medyasında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. FSB'ye göre olay; küçük bir NKVD konvoyuna kurulan pusudan ibaretti ve UPA birlikleri ağırlıklı olarak silahsız sivilleri vahşice katletmişti.FSB, Ukrayna SSC Bakanlar Kuruluna bağlı Devlet Güvenlik Komitesinin (KGB) İvano-Frankivsk Bölge Yönetimi tarafından hazırlanan 8 Ocak 1969 tarihli özel raporu yayınladı. Belgede, UPA* çete lideri Miroslav Simçiç (takma adı ‘Krivonos’, 1923–2023) ve suç ortağı Nikolay Genik hakkındaki soruşturma sonuçları yer alıyor.Raporda, Simçiç’in 3 Şubat 1945’te Ukrayna SSC’nin batısındaki Kosiv bölgesine bağlı Ruşir yerleşimi yakınlarında NKVD personeline yönelik pusu ve saldırının organizatörlerinden biri olduğu belirtiliyor. Pusuda, 256. NKVD konvoy alayı komutanı Yarbay Aleksey Dergaçyov’un da aralarında bulunduğu 13 kişi öldürülmüş, 16 kişi yaralanmış ve üç araç kullanılamaz hale gelmişti.FSB, çağdaş Ukrayna basınında bu olayın "General Sergey Dergaçyov komutasındaki cezalandırıcı bir tümenin Simçiç’in bölüğü tarafından 3 Şubat 1945’te imha edilmesi" şeklinde aktarıldığını ve Simçiç’in bunu kendi "taç muharebesi" olarak tanımladığını hatırlattı. Açıklamaya göre, sözde "bağımsız Ukrayna'nın yenilmez savaşçısı", sonraları bu olayla ilgili şu hikayeleri uydurmuştu: "Aralarında cezalandırıcı tümen komutanı Sergey Dergaçyov'un da bulunduğu 405 kişi öldü... Çatışma yaklaşık iki saat sürdü. İki saat içinde oradaki herkesi tek bir kişi kalmayacak şekilde ezip geçtik." Ancak FSB, gerçekte bahsi geçen birliğin 36. NKVD konvoy tümenine bağlı 256. alayın yalnızca bir kolu olduğunu ve birliğin başında general değil, Yarbay Aleksey Dergaçyov'un bulunduğunu vurguladı.TECRÜBELİ BİRLİĞE SALDIRMAYA CESARETLERİ YETMEDİFSB’nin açıklamasında, 30 Ocak 1945’te Kosmaç köyü için yapılan çatışmayı kaybeden Bandera yanlısı birliklerin, rövanş almak amacıyla NKVD konvoyuna pusu kurduğu belirtildi.Pusuda öncelikle karargah ve sağlık hizmeti araçlarının hedef alındığı; alay komuta kademesinin ve askeri sağlık personelinin bu nedenle hayatını kaybettiği ifade edildi. FSB’ye göre milliyetçiler, çatışma deneyimine sahip askerleri taşıyan kamyonlara doğrudan saldırmaya “cesaret edemedi”. Kısa süre sonra bölgeye 250 kişilik bir sınır muhafız birliğinin gelmesiyle saldırganlar dağıtıldı ve birlik geri çekilmek zorunda kaldı.SİVİLLERE KARŞI VAHŞETKGB’nin bahsi geçen özel raporunda, Ukraynalı milliyetçiler tarafından sivillere karşı işlenen ağır suçlara da yer verildi.1969 tarihli belgeye göre, 1945 yılının baharında Simçiç, 'Moroz' komutasındaki UPA bölüğüyle birlikte Kosiv ilçesine bağlı Luça köyündeki aktivistlere yönelik saldırıya katıldı ve saldırıda altı kişi hayatını kaybetti. Simçiç bu olay sırasında, köyün ilk Komsomol (komünist gençlik örgütü) üyesi olan 15 yaşındaki Mariya Stefanko'nun kaçırılmasında bizzat rol aldı. Genç kız, daha sonra komşu Babinopolye köyünde vahşice katledilmiş halde bulundu. Çeteciler kızı asmış, göğüslerini, kulaklarını ve dilini kesmiş, alnına ise yakarak bir Komsomol rozeti damgalamıştı.Yine aynı raporda, 19 Ağustos 1946’da Sredniy Berezov köyünde "Çernet" takma adlı militanla hareket eden Simçiç'in, yerel imha taburu mensubu Komsomol üyesi İvan Bodrug’u da işkenceyle öldürdüğü belirtildi. Bodrug baş aşağı asılmış, çivili sopalarla bayılana kadar dövülmüş ve ardından Simçiç tarafından vurularak öldürülmüştü.Soruşturma sonucunda Simçiç’in, 10 cinayete bizzat katıldığı ve toplam 42 Sovyet vatandaşının ölümünden sorumlu olduğu tespit edildi. Simçiç, bu suçlar nedeniyle Sovyet döneminde 1985’e kadar 32 yılı aşkın süre hapis cezası çekti.'SİMÇİÇ UKRAYNA’DA KAHRAMAN İLAN EDİLDİ'FSB, Simçiç’in Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ukrayna siyasi yönetimi tarafından yüksek devlet nişanlarıyla ödüllendirildiğine dikkat çekti. 14 Ekim 2022’de, UPA’nın kuruluşunun 80. yıl dönümünde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Miroslav Simçiç’e “Ukrayna Kahramanı” unvanı verdi.FSB, yayınladığı belgelerin, Ukrayna medyasındaki iddiaların ve Simçiç’in “efsanevi savaş” hikayelerinin aksine, arşiv kaynaklarına dayanan "somut gerçekleri" gerçekleri ortaya koyduğunu vurguladı.* OUN–UPA, Rusya Federasyonu’nda aşırılıkçı örgüt olarak tanınmış ve faaliyetleri yasaklanmıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-nazi-isbirlikcisi-konovaletsi-kahraman-statusune-yukseltiyor-cenazesi-torenle-yeniden-1106588292.html

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