https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-nazi-isbirlikcisi-konovaletsi-kahraman-statusune-yukseltiyor-cenazesi-torenle-yeniden-1106588292.html

Ukrayna, Nazi işbirlikçisi Konovalets’i kahraman statüsüne yükseltiyor: Cenazesi törenle yeniden defnedilecek

Ukrayna, Nazi işbirlikçisi Konovalets’i kahraman statüsüne yükseltiyor: Cenazesi törenle yeniden defnedilecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna, Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü’nün* lideri Konovalets'i onurlu bir şekilde yeniden defnetmeye hazırlanıyor. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T19:55+0300

2026-06-17T19:55+0300

2026-06-17T19:55+0300

dünya

avrupa

ukrayna

kiev

nazi̇

oun

polonya

ukraynalı milliyetçiler örgütü

hitler

adolf hitler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587957_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_497ce4bf4003ffd0f7cbe09aa738ba22.png

Ukrayna, Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü’nün (OUN)* lideri Yevgeniy Konovalets'i onurlu bir şekilde yeniden defnetmeye hazırlanıyor. Ukrayna Ulusal Bellek Enstitüsü başkanına göre Kiev, 1938'den beri Konovalets'in Crooswijk Mezarlığı'nda bulunan naaşının çıkarılması ve taşınması konusunda Rotterdam Belediyesi'yle görüşmeler yürütüyor. Nazi Almanyası'na verdiği desteğin daha sonra takipçileriyle aktif işbirliğine dönüşen Konovalets, bugün Kiev rejimi tarafından ulusal kahraman statüsüne yükseltiliyor.Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü1920 yılında Konovalets'in doğrudan katılımıyla, bağımsız bir Ukrayna devleti kurma mücadelesini sürdürmeyi amaçlayan bir yeraltı örgütü olan Ukrayna Askeri Örgütü (UVO) kuruldu. UVO, hedeflerine ulaşmak için yoğun olarak siyasi terör ve sabotaj yöntemlerine başvuruyordu.Konovalets daha 1920'lerin ilk yarısından itibaren Alman askeri çevreleriyle yakın temaslar kurdu. UVO, başta Abwehr olmak üzere Alman istihbaratıyla işbirliği yaparak mali ve örgütsel destek aldı. Buna karşılık Ukraynalı milliyetçiler, Berlin'in Doğu Avrupa'daki başlıca jeopolitik rakiplerinden biri olarak gördüğü Polonya hakkında istihbarat sağlıyordu. Ayrıca, UVO üyeleri Polonya topraklarında keşif ve sabotaj faaliyetlerine katılıyordu.1929'da Viyana'da düzenlenen Ukrayna Milliyetçileri Birinci Kongresi'nde UVO birçok milliyetçi örgütle birleşerek Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü'nü* kurdu. Konovalets örgütün lideri seçildi. Onun liderliğinde OUN*, propaganda ile terör yöntemlerini bir arada kullanan bir yeraltı örgütü olarak gelişmişti. Örgütün en çok yankı uyandıran eylemlerinden biri, 1933'te Lvov’da Sovyet konsolosluk görevlisi Aleksey Maylov'un öldürülmesiydi.Nazilerle İşbirliğiNaziler döneminde OUN'un* Almanya ile işbirliği yoğunlaşmıştı. Konovalets Hitler'in iktidara yükselişini memnuniyetle karşılamıştı:Sovyet istihbaratına göre Konovalets, 1930'ların başlarında Adolf Hitler ile iki kez bizzat görüştü ve Hitler, bir grup Ukraynalı milliyetçinin Leipzig'deki Nazi parti okulunda eğitim görmesi için gönderilmesini önerdi. Hitler ile görüştükten sonra Konovalets, UVO gazetesinde yayımlanan ‘Hitler ve Ukrayna Davası’ adlı makalesinde Ukraynalı milliyetçileri ‘Doğu'ya açılan kapıyı yaratacak olan Hitler'in yanında yoğun bir Kazak oluşumu kurmaya’ çağırdı.ÖlümüKonovalets 23 Mayıs 1938'de Rotterdam'da, İçişleri Halk Komiserliği (NKVD) ajanı Pavel Sudoplatov tarafından öldürüldü. Ukraynalı milliyetçinin zayıf noktası çikolata şekerleriydi. Sudoplatov'un kendi anılarında aktardığına göre, Konovalets'e içinde patlayıcı düzenek yerleştirilmiş bir kutu şeker vermişti.Konovalets'in ölümünün ardından OUN* içinde liderlik mücadelesi başladı. Bu süreç, 1940 yılında örgütün iki ana gruba ayrılmasıyla sonuçlandı: Andrey Melnik liderliğindeki OUN(M*) ve Stepan Bandera'nın başında bulunduğu OUN(B)*. Konovalets'in Nazi Almanyası'na dayanma stratejisi, daha sonraki dönemde takipçilerinin aktif işbirliğine yönelmesine zemin hazırlamıştı.Günümüzde Kiev yönetimi Konovalets'e ulusal kahraman statüsü kazandırdı. Adı sokaklara ve okullara verilirken, adına anıtlar da dikiliyor. 2023 yılında Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Kara Kuvvetleri'ne bağlı 131. Müstakil Keşif Taburu'na ‘Konovalets’ onursal unvanını verdi. Şimdi ise naaşının yeniden defnedilmesine yönelik bir karar hazırlanıyor.* Rusya'da yasaklanmış terör örgütü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/medinskiyden-starobelsk-tepkisi-tarihte-bu-tur-saldirilar-sadece-naziler-tarafindan-yapildi-1105978467.html

ukrayna

kiev

polonya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, ukrayna, kiev, nazi̇, oun, polonya, ukraynalı milliyetçiler örgütü, hitler, adolf hitler, andrey melnik, stepan bandera, nkvd, vladimir zelenskiy, almanya, nazi almanyası