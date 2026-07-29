https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fransada-orman-yanginlari-yeni-sicaklik-alarmi-verildi-yuz-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1107620591.html
Fransa'da orman yangınları: Yeni sıcaklık alarmı verildi, yüz binlerce kişi tahliye edildi
Fransa'da orman yangınları: Yeni sıcaklık alarmı verildi, yüz binlerce kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Gironde bölgesinde günlerdir süren orman yangınları yeni noktalarda yeniden alevlenirken, yetkililer 40 dereceyi bulması beklenen yeni sıcak hava... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T08:45+0300
2026-07-29T08:45+0300
2026-07-29T08:45+0300
dünya
avrupa
fransa
bordeaux
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107619956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2228b4c937d497c5864f67a4d1c19dd.jpg
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınları, yeni sıcak hava dalgası öncesinde yeniden şiddetlendi.Gironde Bölge Valisi Sophie Brocas, daha önce yangından etkilenen 14 farklı noktada salı günü yeniden alevlenmeler yaşandığını belirterek, "Henüz tehlikeyi atlatmış değiliz" dedi.Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu Sözcüsü Eric Brocardi ise yaklaşık 2 bin itfaiyecinin Bordeaux ile Atlantik kıyıları arasındaki geniş alanda yangınları kontrol altına almak için aralıksız çalıştığını söyledi. Brocardi, son haftalarda Fransa genelinde dört itfaiyecinin hayatını kaybettiğini belirtti.40 derece sıcaklık bekleniyorMeteoroloji yetkilileri, yazın dördüncü sıcak hava dalgasının çarşamba günü başlayacağını ve Gironde bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.Yetkililer, yüksek sıcaklık ve kuraklığın yangınların yeniden büyüme riskini artırdığı uyarısında bulundu.220 binden fazla kişi tahliye edildiSon günlerde Fransa genelinde yaklaşık 220 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, yalnızca Lacanau kıyısındaki kamp alanlarından yaklaşık 4 bin turistin daha bölgeden ayrılması istendi.Resmi verilere göre şimdiye kadar yaklaşık 240 ev tamamen yandı veya kullanılamaz hale geldi.İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 6 Temmuz'dan bu yana yangınlarla bağlantılı olarak 184 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Var bölgesinde yangın çıkardığı şüphesiyle yakalanan 23 yaşındaki bir şüpheli ise 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.Bordeaux'da hava kalitesi düştüYangınlar Bordeaux kent merkezini doğrudan tehdit etmese de yoğun duman nedeniyle hava kalitesinin ciddi şekilde bozulduğu bildirildi.Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, hava kirliliğine karşı dikkatli olduklarını belirterek, risk altındaki bölgelerde yaşayanlara mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.Yangınlardan en fazla etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Bölgedeki otel, restoran ve turistik işletmelerde ziyaretçi sayısında belirgin düşüş yaşanırken, bazı işletmeler yoğun kül ve duman nedeniyle geçici olarak kapandı.Öte yandan İspanya'da da onlarca yerleşim yeri orman yangınları tehdidi altında bulunurken, son günlerde tahliye edilen yaklaşık 44 bin kişinin evlerine dönmesine izin verildi. Portekiz'in doğusundaki Guarda bölgesinde ise yaklaşık 400 itfaiyeci üç ayrı cephede devam eden büyük yangınla mücadele ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/fransada-orman-yanginlari-felakete-donustu-3-gunde-yaklasik-200-bin-kisi-tahliye-edildi-1107551302.html
fransa
bordeaux
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1d/1107619956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e534b88efe018bb309692f39da418a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, fransa, bordeaux, orman yangını
avrupa, fransa, bordeaux, orman yangını
Fransa'da orman yangınları: Yeni sıcaklık alarmı verildi, yüz binlerce kişi tahliye edildi
Fransa'nın Gironde bölgesinde günlerdir süren orman yangınları yeni noktalarda yeniden alevlenirken, yetkililer 40 dereceyi bulması beklenen yeni sıcak hava dalgasının söndürme çalışmalarını zorlaştıracağından endişe ediyor. Ülke genelinde son günlerde 220 binden fazla kişi tahliye edildi.
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınları, yeni sıcak hava dalgası öncesinde yeniden şiddetlendi.
Gironde Bölge Valisi Sophie Brocas, daha önce yangından etkilenen 14 farklı noktada salı günü yeniden alevlenmeler yaşandığını belirterek, "Henüz tehlikeyi atlatmış değiliz" dedi.
Ulusal İtfaiyeciler Federasyonu Sözcüsü Eric Brocardi ise yaklaşık 2 bin itfaiyecinin Bordeaux ile Atlantik kıyıları arasındaki geniş alanda yangınları kontrol altına almak için aralıksız çalıştığını söyledi. Brocardi, son haftalarda Fransa genelinde dört itfaiyecinin hayatını kaybettiğini belirtti.
40 derece sıcaklık bekleniyor
Meteoroloji yetkilileri, yazın dördüncü sıcak hava dalgasının çarşamba günü başlayacağını ve Gironde bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.
Yetkililer, yüksek sıcaklık ve kuraklığın yangınların yeniden büyüme riskini artırdığı uyarısında bulundu.
220 binden fazla kişi tahliye edildi
Son günlerde Fransa genelinde yaklaşık 220 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, yalnızca Lacanau kıyısındaki kamp alanlarından yaklaşık 4 bin turistin daha bölgeden ayrılması istendi.
Resmi verilere göre şimdiye kadar yaklaşık 240 ev tamamen yandı veya kullanılamaz hale geldi.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 6 Temmuz'dan bu yana yangınlarla bağlantılı olarak 184 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Var bölgesinde yangın çıkardığı şüphesiyle yakalanan 23 yaşındaki bir şüpheli ise 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Bordeaux'da hava kalitesi düştü
Yangınlar Bordeaux kent merkezini doğrudan tehdit etmese de yoğun duman nedeniyle hava kalitesinin ciddi şekilde bozulduğu bildirildi.
Sağlık Bakanı Stéphanie Rist, hava kirliliğine karşı dikkatli olduklarını belirterek, risk altındaki bölgelerde yaşayanlara mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.
Yangınlardan en fazla etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Bölgedeki otel, restoran ve turistik işletmelerde ziyaretçi sayısında belirgin düşüş yaşanırken, bazı işletmeler yoğun kül ve duman nedeniyle geçici olarak kapandı.
Öte yandan İspanya'da da onlarca yerleşim yeri orman yangınları tehdidi altında bulunurken, son günlerde tahliye edilen yaklaşık 44 bin kişinin evlerine dönmesine izin verildi. Portekiz'in doğusundaki Guarda bölgesinde ise yaklaşık 400 itfaiyeci üç ayrı cephede devam eden büyük yangınla mücadele ediyor.