https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/fransada-orman-yanginlari-felakete-donustu-3-gunde-yaklasik-200-bin-kisi-tahliye-edildi-1107551302.html

Fransa'da orman yangınları felakete dönüştü: 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi

Fransa'da orman yangınları felakete dönüştü: 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Fransa'nın güneybatısında günlerdir süren orman yangınları nedeniyle 3 günde yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Hükümet, askeri personel ve hava unsurlarını... 26.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-26T12:13+0300

2026-07-26T12:13+0300

2026-07-26T12:13+0300

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.Gironde'da çıkan yangın, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken Valilik 22 Temmuz'dan bu yana devam eden ve kısa sürede çok geniş alanlara yayılan yangında 32 bin 700 hektar alanın yandığını bildirdi.Ayrıca gece boyunca süren yangınlar nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 167 bine ulaştığını ve bunun yaklaşık 60 bininin dün gece tahliye edildiğini bildiren Valilik, 54 itfaiyecinin de yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralandığını duyurdu.Hükümet Gironde'da görev yapmak üzere 1000 askeri personelin ve A400M askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı.Bordeaux şehrinin tahliyesi dahil tüm senaryolara karşı hazırlık yapılıyorGironde'a bağlı Bordeaux şehrinin Belediye Başkanı Thomas Cazenave, yangınlar nedeniyle tahliye edilen ve aralarında tıbbi bakıma muhtaç kişilerin de olduğu yaklaşık 6 bin kişinin Bordeaux Fuar Merkezi’nde ağırlandığını belirtti.Ayrıca vilayetteki tatil beldesi Cap-Ferret'de de yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.Landes'taki yangında ise 2 bin 600 hektar alan yanarken 500'ü aşkın itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden 31 bin kişi tahliye edildi.Var vilayetinin Ponteves kentinde hafta içi başlayan yangın da henüz kontrol altına alınamazken yetkililer, tedbir amaçlı yeni tahliyelerin olabileceğini duyurdu.Paris’te görev yapan yüzlerce itfaiyeci ülkenin güneybatısındaki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.Ülkenin Korsika Adası’ndaki Haute-Corse vilayetinde de günlerdir devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 900 hektar alanın kül olduğu yangında 300’e yakın itfaiye eri ve 3 helikopter görev yapıyor.Hautes-Alpes vilayetindeki L’Argentiere-la-Bessee ve Freissinieres kentlerinde hala aktif durumdaki yangınlarda da 510 hektar alan yok oldu.Almanya Fransa'ya yardım ekipleri yolluyorFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Friedrich Merz'in paylaşımına cevaben Almanca olarak, "Çok teşekkürler Almanya." yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/ispanyada-dev-alevler-yerlesim-yerlerine-ulasti-yaklasik-60-bin-kisi-tahliye-edildi-1107550664.html

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laurent nunez, emmanuel macron, friedrich merz, fransa, almanya, a400m, orman yangını, tahliye