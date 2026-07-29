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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1107644795.html
Fed politika faizini sabit tuttu
Fed politika faizini sabit tuttu
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranını yüzde 3.5-3.75 aralığında sabit tuttu. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T21:13+0300
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ekonomi̇
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fed
merkez bankası
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ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 3.5 ile yüzde 3.75 arasında sabit tutma kararı aldı.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/fed-karari-oncesi-wall-streette-satis-baskisi-gozler-faiz-kararinda-1107642548.html
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abd, fed, merkez bankası, fed
abd, fed, merkez bankası, fed

Fed politika faizini sabit tuttu

21:13 29.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
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Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranını yüzde 3.5-3.75 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 3.5 ile yüzde 3.75 arasında sabit tutma kararı aldı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Komite, Federal Rezerv'in ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 arasında tutmaya karar verdi. Komite, bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurma politikasını sürdürmektedir"

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