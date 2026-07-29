https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/eski-urdunlu-bakan-zelenskiynin-washington-ziyareti-oncesi-ukrayna-saldirilari-denklemi-1107640875.html

Eski Ürdünlü bakan: Zelenskiy’nin Washington ziyareti öncesi Ukrayna saldırıları denklemi değiştirmeyecek

Eski Ürdünlü bakan: Zelenskiy’nin Washington ziyareti öncesi Ukrayna saldırıları denklemi değiştirmeyecek

Sputnik Türkiye

Eski Ürdünlü bakan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Said el-Masri, Vladimir Zelenskiy’nin Washington ziyareti öncesinde düzenlenen Ukrayna saldırılarının... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T17:11+0300

2026-07-29T17:11+0300

2026-07-29T17:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

ziyaret

donald trump

avrupa birliği

ab

washington

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085716488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e886bb9c4dc07084cf60364b8b103f8.jpg

Sputnik’e demeç veren eski Ürdünlü bakan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Said el-Masri, Ukrayna krizine ve Zelenskiy'nin ABD temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. El-Masri, Ukrayna'nın son dönemdeki eylemlerinin çatışmanın gidişatı üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacağını söyledi.Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesindeki temel hedefinin "Batı’nın Kiev’e yönelik silah sevkiyatını sürdürme şartını teyit etmek" olduğuna dikkat çeken uzman, Ukrayna liderinin aynı zamanda "kendisini güçlü gösterme ve sağlanacak yeni askeri yardımların boşa gitmeyeceği izlenimi yaratma" amacı taşıdığını kaydetti.El-Masri, Ukrayna’nın hamlelerinin sahada gerçek bir askeri etki üretmekten ziyade "sembolik nitelik" taşıdığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:Avrupa’daki ekonomik durumun giderek kötüleştiğine ve Avrupa Birliği (AB) içindeki baskıların arttığına vurgu yapan El-Masri, tüm bu faktörlerin Washington’ın hesaplarını ve tutumunu etkilediğini belirtti. Uzman son olarak, Zelenskiy’nin "sadece siyasi itibarını kurtarmakla" yetinmeyeceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/lavrov-tum-dunya-ustumuze-gelse-de-boyun-egmeyecegiz-1107627923.html

ukrayna

washington

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, ziyaret, donald trump, avrupa birliği, ab, washington, rusya