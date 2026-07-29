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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/eski-urdunlu-bakan-zelenskiynin-washington-ziyareti-oncesi-ukrayna-saldirilari-denklemi-1107640875.html
Eski Ürdünlü bakan: Zelenskiy’nin Washington ziyareti öncesi Ukrayna saldırıları denklemi değiştirmeyecek
Eski Ürdünlü bakan: Zelenskiy’nin Washington ziyareti öncesi Ukrayna saldırıları denklemi değiştirmeyecek
Sputnik Türkiye
Eski Ürdünlü bakan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Said el-Masri, Vladimir Zelenskiy’nin Washington ziyareti öncesinde düzenlenen Ukrayna saldırılarının... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T17:11+0300
2026-07-29T17:11+0300
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Sputnik’e demeç veren eski Ürdünlü bakan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Said el-Masri, Ukrayna krizine ve Zelenskiy'nin ABD temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. El-Masri, Ukrayna'nın son dönemdeki eylemlerinin çatışmanın gidişatı üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacağını söyledi.Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesindeki temel hedefinin "Batı’nın Kiev’e yönelik silah sevkiyatını sürdürme şartını teyit etmek" olduğuna dikkat çeken uzman, Ukrayna liderinin aynı zamanda "kendisini güçlü gösterme ve sağlanacak yeni askeri yardımların boşa gitmeyeceği izlenimi yaratma" amacı taşıdığını kaydetti.El-Masri, Ukrayna’nın hamlelerinin sahada gerçek bir askeri etki üretmekten ziyade "sembolik nitelik" taşıdığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:Avrupa’daki ekonomik durumun giderek kötüleştiğine ve Avrupa Birliği (AB) içindeki baskıların arttığına vurgu yapan El-Masri, tüm bu faktörlerin Washington’ın hesaplarını ve tutumunu etkilediğini belirtti. Uzman son olarak, Zelenskiy’nin "sadece siyasi itibarını kurtarmakla" yetinmeyeceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/lavrov-tum-dunya-ustumuze-gelse-de-boyun-egmeyecegiz-1107627923.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, ziyaret, donald trump, avrupa birliği, ab, washington, rusya
ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, ziyaret, donald trump, avrupa birliği, ab, washington, rusya

Eski Ürdünlü bakan: Zelenskiy’nin Washington ziyareti öncesi Ukrayna saldırıları denklemi değiştirmeyecek

17:11 29.07.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaZelenskiy ABD ve Ukrayna bayrağı ABD Washington D.C.
Zelenskiy ABD ve Ukrayna bayrağı ABD Washington D.C. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Eski Ürdünlü bakan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Said el-Masri, Vladimir Zelenskiy’nin Washington ziyareti öncesinde düzenlenen Ukrayna saldırılarının çatışmanın seyrini değiştirmeyeceğini, nihai sonucu "Rusya'nın üstünlüğünün" belirleyeceğini belirtti.
Sputnik’e demeç veren eski Ürdünlü bakan ve uluslararası ilişkiler uzmanı Said el-Masri, Ukrayna krizine ve Zelenskiy'nin ABD temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. El-Masri, Ukrayna'nın son dönemdeki eylemlerinin çatışmanın gidişatı üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacağını söyledi.
Zelenskiy’nin Beyaz Saray ziyareti öncesinde gerçekleştirilen bu saldırılar, denklemi hiçbir şekilde değiştirmeyecek ve çatışmanın sonucunu belirlemeyecektir. Bu süreçte belirleyici rolü oynayacak olan şey, esasen Rusya’nın üstünlüğüdür.
Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesindeki temel hedefinin "Batı’nın Kiev’e yönelik silah sevkiyatını sürdürme şartını teyit etmek" olduğuna dikkat çeken uzman, Ukrayna liderinin aynı zamanda "kendisini güçlü gösterme ve sağlanacak yeni askeri yardımların boşa gitmeyeceği izlenimi yaratma" amacı taşıdığını kaydetti.
El-Masri, Ukrayna’nın hamlelerinin sahada gerçek bir askeri etki üretmekten ziyade "sembolik nitelik" taşıdığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu saldırıların ana hedefi, insansız hava aracı (İHA) üretimini geliştirmek için askeri destek elde etmektir. Ancak buna karşın Amerikan tarafı artık bu çatışmayı bitirme zamanının geldiği kanaatine varmış durumda.
Avrupa’daki ekonomik durumun giderek kötüleştiğine ve Avrupa Birliği (AB) içindeki baskıların arttığına vurgu yapan El-Masri, tüm bu faktörlerin Washington’ın hesaplarını ve tutumunu etkilediğini belirtti. Uzman son olarak, Zelenskiy’nin "sadece siyasi itibarını kurtarmakla" yetinmeyeceğini ifade etti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
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