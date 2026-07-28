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Erdoğan-Zeydi görüşmesi: Irak'tan günde 1 milyon varil petrol alacağız
Erdoğan-Zeydi görüşmesi: Irak'tan günde 1 milyon varil petrol alacağız
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Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında "Terörsüz Türkiye sürecimizin ve Terörsüz Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi için... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Irak’ın yeni Başbakanı Ali ez Zeydi, geçen hafta ilk yurtdışı ziyaretini ABD’ye hemen ardından İran’ a yaptıktan sonra, üçüncü ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi.İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu: 'Günde 1 milyon varil petrolü halledin gelsin'Erdoğan,Irak ile en kısa sürede kapsamlı bir enerji işbirliği anlaşması imzalamayı hedeflediklerini söyledi ve Irak Başbakanı'nın Ankara'ya 1 milyon varil petrol sağlama teklifinde bulunduğunu sözlerine ekledi. Kerkuk-Ceyhan ham petrol boru hattının bir yıl daha açık kalmasını sağlayacak bir anlaşmanın imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin devlet petrol ve doğalgaz şirketi TPAO'nun BP tarafından kullanılan Kerkük petrol sahasında faaliyet gösterebileceğini söyledi.Irak Başbakanı Zeydi ise "Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/irakta-yeni-donem-ali-ez-zeydi-sudaniden-basbakanlik-gorevini-devraldi-1105782090.html
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Erdoğan-Zeydi görüşmesi: Irak'tan günde 1 milyon varil petrol alacağız

19:51 28.07.2026 (güncellendi: 20:02 28.07.2026)
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan, Zeydi
Erdoğan, Zeydi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında "Terörsüz Türkiye sürecimizin ve Terörsüz Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın temas halindeyiz. İnşallah bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız" derken, Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini söyledi.
Irak’ın yeni Başbakanı Ali ez Zeydi, geçen hafta ilk yurtdışı ziyaretini ABD’ye hemen ardından İran’ a yaptıktan sonra, üçüncü ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi.
İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu:
Komşumuz Irak, maalesef bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en fazla etkilenen ülkelerden biridir. Biz Irak’ın durumunu ülkemizden ayrı tutmadık, tutmayız.
Bölgemizin artık terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla a
Terörsüz Türkiye sürecimizin ve Terörsüz Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın temas halindeyiz.
İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız.

'Günde 1 milyon varil petrolü halledin gelsin'

Erdoğan,Irak ile en kısa sürede kapsamlı bir enerji işbirliği anlaşması imzalamayı hedeflediklerini söyledi ve Irak Başbakanı'nın Ankara'ya 1 milyon varil petrol sağlama teklifinde bulunduğunu sözlerine ekledi. Kerkuk-Ceyhan ham petrol boru hattının bir yıl daha açık kalmasını sağlayacak bir anlaşmanın imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin devlet petrol ve doğalgaz şirketi TPAO'nun BP tarafından kullanılan Kerkük petrol sahasında faaliyet gösterebileceğini söyledi.
Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
Sayın Zeydi diyor ki Türkiye’ye günde 1 milyon varil verebiliz. Sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Komşumuz, Irak’tan 1 milyon petrolü buraya transfer ettik mi ihtiyacımızı karşılar.
(Enerji Bakanına) Günde 1 milyon varil petrolü halledin gelsin.
Irak Başbakanı Zeydi ise "Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir" ifadelerini kullandı.
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