https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/erdogan-zeydi-gorusmesi-terorsuz-turkiye-vizyonumuzun-gerceklesmesi-icin-yakin-temas-halindeyiz-1107612183.html

Erdoğan-Zeydi görüşmesi: Irak'tan günde 1 milyon varil petrol alacağız

Erdoğan-Zeydi görüşmesi: Irak'tan günde 1 milyon varil petrol alacağız

Sputnik Türkiye

Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında "Terörsüz Türkiye sürecimizin ve Terörsüz Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi için... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T19:51+0300

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Irak’ın yeni Başbakanı Ali ez Zeydi, geçen hafta ilk yurtdışı ziyaretini ABD’ye hemen ardından İran’ a yaptıktan sonra, üçüncü ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi.İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu: 'Günde 1 milyon varil petrolü halledin gelsin'Erdoğan,Irak ile en kısa sürede kapsamlı bir enerji işbirliği anlaşması imzalamayı hedeflediklerini söyledi ve Irak Başbakanı'nın Ankara'ya 1 milyon varil petrol sağlama teklifinde bulunduğunu sözlerine ekledi. Kerkuk-Ceyhan ham petrol boru hattının bir yıl daha açık kalmasını sağlayacak bir anlaşmanın imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin devlet petrol ve doğalgaz şirketi TPAO'nun BP tarafından kullanılan Kerkük petrol sahasında faaliyet gösterebileceğini söyledi.Irak Başbakanı Zeydi ise "Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/irakta-yeni-donem-ali-ez-zeydi-sudaniden-basbakanlik-gorevini-devraldi-1105782090.html

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