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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/cucurella-verdigi-sozu-unutmadi-yildiz-futbolcu-koluna-de-la-fuenteyi-dovme-yaptirdi-1107616062.html
Cucurella verdiği sözü unutmadı: Yıldız futbolcu koluna De la Fuente'yi dövme yaptırdı
Cucurella verdiği sözü unutmadı: Yıldız futbolcu koluna De la Fuente'yi dövme yaptırdı
Sputnik Türkiye
İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella koluna teknik direktör De la Fuente'yi dövme yaptırdı. 29.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
marc cucurella
i̇spanya milli takımı
real madrid
dünya kupası
dövme
dövmeci
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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marc Cucurella, 2026 Dünya Kupası öncesinde verdiği sözü yerine getirdi.İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Luis de la Fuente'nin portresini vücuduna dövme yaptıracağını açıklayan Cucurella, zaferin ardından sözünü tuttu. Başarılı sol bek, koluna yaptırdığı dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/2026-dunya-kupasinin-sahibi-ispanya-oldu-1107376220.html
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marc cucurella, i̇spanya milli takımı, real madrid, dünya kupası, dövme, dövmeci
marc cucurella, i̇spanya milli takımı, real madrid, dünya kupası, dövme, dövmeci

Cucurella verdiği sözü unutmadı: Yıldız futbolcu koluna De la Fuente'yi dövme yaptırdı

00:50 29.07.2026
© Fotoğraf : Marc Cucurella sosyal medyaİspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella koluna teknik direktör De la Fuente'yi dövme yaptırdı
İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella koluna teknik direktör De la Fuente'yi dövme yaptırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf : Marc Cucurella sosyal medya
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İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Marc Cucurella koluna teknik direktör De la Fuente'yi dövme yaptırdı.
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marc Cucurella, 2026 Dünya Kupası öncesinde verdiği sözü yerine getirdi.
İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Luis de la Fuente'nin portresini vücuduna dövme yaptıracağını açıklayan Cucurella, zaferin ardından sözünü tuttu.
Başarılı sol bek, koluna yaptırdığı dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
SPOR
2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu
20 Temmuz, 01:02
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