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2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu
2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu
Sputnik Türkiye
İspanya, 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle Arjantin'i 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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spor
ferran torres
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dünya kupası
i̇spanya
2026 fifa dünya kupası
2026 dünya kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.
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ferran torres, arjantin, dünya kupası, i̇spanya, 2026 fifa dünya kupası, 2026 dünya kupası, messi
ferran torres, arjantin, dünya kupası, i̇spanya, 2026 fifa dünya kupası, 2026 dünya kupası, messi

2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu

01:02 20.07.2026 (güncellendi: 01:05 20.07.2026)
© AA / Evrim AydınFIFA 2026 Dünya Kupası
FIFA 2026 Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA / Evrim Aydın
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İspanya, 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle Arjantin'i 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.
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