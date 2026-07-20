https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/2026-dunya-kupasinin-sahibi-ispanya-oldu-1107376220.html
2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu
2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu
Sputnik Türkiye
İspanya, 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle Arjantin'i 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T01:02+0300
2026-07-20T01:02+0300
2026-07-20T01:05+0300
spor
ferran torres
arjantin
dünya kupası
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2026 fifa dünya kupası
2026 dünya kupası
messi
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.
arjantin
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2026
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ferran torres, arjantin, dünya kupası, i̇spanya, 2026 fifa dünya kupası, 2026 dünya kupası, messi
ferran torres, arjantin, dünya kupası, i̇spanya, 2026 fifa dünya kupası, 2026 dünya kupası, messi
2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu
01:02 20.07.2026 (güncellendi: 01:05 20.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
İspanya, 106. dakikada Ferran Torres'in golüyle Arjantin'i 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.