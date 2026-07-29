https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/abd-senatosu-yeni-ulusal-istihbarat-direktorunu-onayladi-1107616305.html

ABD Senatosu, yeni Ulusal İstihbarat Direktörünü onayladı

ABD Senatosu, yeni Ulusal İstihbarat Direktörünü onayladı

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için aday gösterdiği Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton'ı, Demokratların itirazlarına rağmen 51'e... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T03:18+0300

2026-07-29T03:18+0300

2026-07-29T03:18+0300

dünya

abd

manhattan

abd senatosu

ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)

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ABD Senatosu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda Walter Jay Clayton, ulusal istihbarat direktörü olarak onaylandı.Oylamada 51 senatör Clayton'ın adaylığını desteklerken, 47 senatör ise aleyhte oy kullandı.60 yaşındaki Clayton, birleşme ve sermaye piyasaları alanında uzmanlaşmış eski Sullivan & Cromwell avukatlarından biri. Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı yapan Clayton, burada Demokrat komisyon üyeleriyle uzlaşı arayan ılımlı bir isim olarak tanındı.Trump, Nisan 2025'te Clayton'ı, ülkenin en güçlü savcılık makamlarından biri kabul edilen New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı görevine geçici olarak atamıştı.Resmi özgeçmişine göre Clayton'ın doğrudan istihbarat geçmişi veya kapsamlı ulusal güvenlik deneyimi bulunmuyor. Ancak destekçileri, Manhattan ABD Savcılığı görevinde ulusal güvenlikle ilgili yeterli düzeyde çalışma yürüttüğünü ve bu nedenle DNI görevini üstlenebilecek niteliklere sahip olduğunu savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemende-gerilim-tirmaniyor-hukumet-olaganustu-hal-seviyesini-yukseltti-husilerden-suudi-arabistana-1107616172.html

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