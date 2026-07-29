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ABD Senatosu, yeni Ulusal İstihbarat Direktörünü onayladı
ABD Senatosu, yeni Ulusal İstihbarat Direktörünü onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için aday gösterdiği Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton'ı, Demokratların itirazlarına rağmen 51'e... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T03:18+0300
2026-07-29T03:18+0300
dünya
abd
manhattan
abd senatosu
ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)
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ABD Senatosu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda Walter Jay Clayton, ulusal istihbarat direktörü olarak onaylandı.Oylamada 51 senatör Clayton'ın adaylığını desteklerken, 47 senatör ise aleyhte oy kullandı.60 yaşındaki Clayton, birleşme ve sermaye piyasaları alanında uzmanlaşmış eski Sullivan &amp; Cromwell avukatlarından biri. Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı yapan Clayton, burada Demokrat komisyon üyeleriyle uzlaşı arayan ılımlı bir isim olarak tanındı.Trump, Nisan 2025'te Clayton'ı, ülkenin en güçlü savcılık makamlarından biri kabul edilen New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı görevine geçici olarak atamıştı.Resmi özgeçmişine göre Clayton'ın doğrudan istihbarat geçmişi veya kapsamlı ulusal güvenlik deneyimi bulunmuyor. Ancak destekçileri, Manhattan ABD Savcılığı görevinde ulusal güvenlikle ilgili yeterli düzeyde çalışma yürüttüğünü ve bu nedenle DNI görevini üstlenebilecek niteliklere sahip olduğunu savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/yemende-gerilim-tirmaniyor-hukumet-olaganustu-hal-seviyesini-yukseltti-husilerden-suudi-arabistana-1107616172.html
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abd, manhattan, abd senatosu, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)
abd, manhattan, abd senatosu, ulusal i̇stihbarat direktörlüğü (dni)

ABD Senatosu, yeni Ulusal İstihbarat Direktörünü onayladı

03:18 29.07.2026
© AA / Celal GüneşABD Kongre Binası
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© AA / Celal Güneş
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ABD Senatosu, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) için aday gösterdiği Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton'ı, Demokratların itirazlarına rağmen 51'e karşı 47 oyla onayladı
ABD Senatosu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda Walter Jay Clayton, ulusal istihbarat direktörü olarak onaylandı.
Oylamada 51 senatör Clayton'ın adaylığını desteklerken, 47 senatör ise aleyhte oy kullandı.
Walter Jay Clayton kimdir?
60 yaşındaki Clayton, birleşme ve sermaye piyasaları alanında uzmanlaşmış eski Sullivan & Cromwell avukatlarından biri. Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı yapan Clayton, burada Demokrat komisyon üyeleriyle uzlaşı arayan ılımlı bir isim olarak tanındı.
Trump, Nisan 2025'te Clayton'ı, ülkenin en güçlü savcılık makamlarından biri kabul edilen New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı görevine geçici olarak atamıştı.
Resmi özgeçmişine göre Clayton'ın doğrudan istihbarat geçmişi veya kapsamlı ulusal güvenlik deneyimi bulunmuyor. Ancak destekçileri, Manhattan ABD Savcılığı görevinde ulusal güvenlikle ilgili yeterli düzeyde çalışma yürüttüğünü ve bu nedenle DNI görevini üstlenebilecek niteliklere sahip olduğunu savunuyor.
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