https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/bulduklari-700-bin-liralik-altin-ve-dovizi-teslim-eden-gorevlilere-15-yevmiye-odul-1107632999.html

Buldukları 700 bin liralık altın ve dövizi teslim eden görevlilere 15 yevmiye ödül

Buldukları 700 bin liralık altın ve dövizi teslim eden görevlilere 15 yevmiye ödül

Sputnik Türkiye

Kayseri'nin Talas ilçesinde, mesire alanında devriye görevi sırasında yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz bulunan çantayı bulan güvenlik... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T13:36+0300

2026-07-29T13:36+0300

2026-07-29T13:36+0300

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altın

ödül

talas belediyesi

ahmet şen

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Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye görevi yapan güvenlik görevlileri Ahmet Şen ve Şaban Can Karlı, içerisinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan bir çanta buldu.Görevliler, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.Yaklaşık 700 bin liralık değer sahibine ulaştırıldıYetkililerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda çantanın sahibine ulaşıldı.İçerisinde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz bulunan çanta, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, iki güvenlik görevlisinin takdir belgesi ile ödüllendirildiğini, ayrıca 15 yevmiye tutarında para ödülü verilmesine karar verildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/universitedeki-taciz-iddiasi-ortaligi-karistirdi-cimlere-uzanalim-biraz-gunah-isleyelim-1107632603.html

türki̇ye

talas belediyesi

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