https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/bulduklari-700-bin-liralik-altin-ve-dovizi-teslim-eden-gorevlilere-15-yevmiye-odul-1107632999.html
Buldukları 700 bin liralık altın ve dövizi teslim eden görevlilere 15 yevmiye ödül
Buldukları 700 bin liralık altın ve dövizi teslim eden görevlilere 15 yevmiye ödül
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Talas ilçesinde, mesire alanında devriye görevi sırasında yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz bulunan çantayı bulan güvenlik... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T13:36+0300
2026-07-29T13:36+0300
2026-07-29T13:36+0300
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altın
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talas belediyesi
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Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye görevi yapan güvenlik görevlileri Ahmet Şen ve Şaban Can Karlı, içerisinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan bir çanta buldu.Görevliler, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.Yaklaşık 700 bin liralık değer sahibine ulaştırıldıYetkililerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda çantanın sahibine ulaşıldı.İçerisinde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz bulunan çanta, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, iki güvenlik görevlisinin takdir belgesi ile ödüllendirildiğini, ayrıca 15 yevmiye tutarında para ödülü verilmesine karar verildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/universitedeki-taciz-iddiasi-ortaligi-karistirdi-cimlere-uzanalim-biraz-gunah-isleyelim-1107632603.html
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altın, ödül, talas belediyesi, ahmet şen
altın, ödül, talas belediyesi, ahmet şen
Buldukları 700 bin liralık altın ve dövizi teslim eden görevlilere 15 yevmiye ödül
Kayseri'nin Talas ilçesinde, mesire alanında devriye görevi sırasında yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz bulunan çantayı bulan güvenlik görevlileri, yaptıkları titiz çalışmayla eşyaları sahibine eksiksiz teslim etti. 2 güvenlik görevlisi takdir belgesi ve 15 yevmiye tutarında para ödülü ile ödüllendirildi.
Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda devriye görevi yapan güvenlik görevlileri Ahmet Şen ve Şaban Can Karlı, içerisinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan bir çanta buldu.
Görevliler, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.
Yaklaşık 700 bin liralık değer sahibine ulaştırıldı
Yetkililerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda çantanın sahibine ulaşıldı.
İçerisinde yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz bulunan çanta, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, iki güvenlik görevlisinin takdir belgesi ile ödüllendirildiğini, ayrıca 15 yevmiye tutarında para ödülü verilmesine karar verildiğini açıkladı.