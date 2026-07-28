https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/kanser-yaptigi-iddiasiyla-dava-acilmisti-bebek-pudrasi-skandalinda-55-milyar-dolarlik-uzlasma-1107592415.html

Kanser yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı: Bebek pudrası skandalında 5,5 milyar dolarlık uzlaşma teklifi

Kanser yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı: Bebek pudrası skandalında 5,5 milyar dolarlık uzlaşma teklifi

Sputnik Türkiye

Johnson & Johnson, talk bazlı bebek pudrası ve diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açılan yaklaşık 76 bin davayı sonuçlandırmak... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T10:20+0300

2026-07-28T10:20+0300

2026-07-28T10:20+0300

sağlik

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ABD merkezli sağlık şirketi Johnson & Johnson (J&J), talk bazlı bebek pudrası ve diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan davaların büyük bölümünü sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık uzlaşma teklifi sundu.Şirketten yapılan açıklamada, federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden ve yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri talebini kapsayan davalar için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla kapsamlı bir uzlaşma üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtildi.Açıklamaya göre uzlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, davaların en az yüzde 95'ini temsil eden davacıların teklifi kabul etmesi gerekiyor.Johnson & Johnson, anlaşma kapsamında toplam 5,5 milyar dolar ödemeyi taahhüt ederken, ilk etapta 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar ödeme yapılması, 2028'den önce ise ek ödeme gerçekleştirilmemesi planlanıyor. Şirket, bu adımla yaklaşık 15 yıldır devam eden talk davalarını nihai olarak sonuçlandırmayı hedefledi.Mahkeme kararı sonrası geldiUzlaşma teklifi, temmuz ayında bir federal mahkemenin Johnson & Johnson lehine karar vermesinin ardından geldi. Mahkeme, davacıların talk ürünlerinin yumurtalık kanserine doğrudan neden olduğunu yeterli şekilde ortaya koyamadığına hükmetmişti.Şirket, bugüne kadar görülen davaların büyük bölümünü kazandığını savunurken, uzlaşma teklifinin hukuki süreci sona erdirerek faaliyetlerine odaklanmasını sağlayacağını belirtti.Talk ürünleri 2022'de küresel olarak kaldırıldıJohnson & Johnson, talk bazlı ürünlerinin kansere yol açtığı yönündeki iddiaları reddetmeyi sürdürüyor. Şirket, bilimsel araştırmaların talkın güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere neden olmadığını gösterdiğini savundu.J&J, küresel ürün portföyünü yeniden değerlendirme süreci kapsamında 2022 yılında talk bazlı Johnson's Baby pudrasının üretim ve satışını dünya genelinde durdurarak mısır nişastası bazlı formüle geçmişti.Talk nedir, kanser riskiyle ilgili tartışma neden sürüyor?Talk, magnezyum, silikon ve oksijenden oluşan, nemi emme özelliği nedeniyle bebek pudrası ve çeşitli kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan doğal bir mineraldir. Amerikan Kanser Derneği'ne (ACS) göre, asbest içeren talkın solunması kanser riski oluştururken, asbest içermeyen talkın kansere yol açıp açmadığına ilişkin bilimsel bulgular ise kesinlik taşımıyor.Özellikle genital bölgede uzun süreli kullanım ile yumurtalık kanseri arasındaki olası ilişkiyi inceleyen araştırmalar farklı sonuçlar ortaya koydu. Bu nedenle uzmanlar, olası riskin varsa bile düşük olabileceğini, ancak konuyla ilgili bilimsel çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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